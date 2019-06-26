موقع دعم مصر خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين و طريقة معرفة الرقم السري

موقع دعم مصر, بدأت وزارة التموين و التجارة الداخلية في التطبيق العملي الذي كشف عنه الدكتور “علي مصيلحي” وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى لإستعراض خطة عمل الوزارة في الفترة القادمة حول وقف إهدار المال العام فى صرف المستحقات التموينية والدعم للفئات غير المستحقة منذ عدة أيام من أجل ضبط منظومة الدعم التمويني وتوجيهه صرف التموين للمستحقين فقط وحذف الفئات التي حددتها الوزارة من الذين لا يستحقون صرف الدعم التمويني ويتم الكشف عنه في 1-3-2019 مع بداية صرف التموين الشهري لكل أسرة وهنا تظهر الرسالة التي وضعتها الوزرارة “البطاقة غير مستحقة” سيتم إيقاف صرف بونات السلع والخبز لمن تقع عليهم البنود الأتية “استهلاك كهرباء عالي أو أبناء بمدارس عالية المصاريف أو استهلاك محمول عالي” وعلى ذلك سوف يتم ايقاف البطاقة ابتدأ من ابريل القادم.

موقع دعم مصر.

بدات وزارة التموين منذ أمس الجمعة في تنفيذ خطة ضبط الدعم من خلال إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارًا من 1-3-2019 الى 15-3-2019، ثم بعد ذلك تقوم الوزارة بفحص التظلم خلال مدة لا تذيد عن 15 يوما, وأكد وزير التموين أنه بعد أن تم الإنتهاء من تنقية البطاقات في 11-2018، أصبح لدينا قاعدة بيانات سليمة بنسبه تصل الى ٩٩% للمستفيدين من منظومة دعم الخبز والتموين، لافتًا إلى أن الأفراد الذين يتم حذفهم بطريقة عشوائية من حقهم التظلم لدى المكاتب مع تقديم كافة المستندات, كما يمكنكم معرفة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2019 و خطوات تحديث البيانات ورابط موقع دعم مصر

خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين.

وضعت وزراة التموين قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل.

معايير حذف غير المستحقين للدعم.

معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا

معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا

التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

شاغلي الوظائف العليا.

طريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

يجب الذهاب إلى مكتب التموين، ثم يقوم المواطن بملئ عدة بيانات أهمها رقم بطاقته القومية، ورقم هاتفه الشخصي أو رقم أحد أفراد المستفيدين بالبطاقة، مرفقًا صور من أوراق الرقم القومي، وآخر إيصال لفاتورة الكهرباء وأصل الحوالة البريدية باسم شركة البطاقات بقيمة 20 جنيهًا, وبعد الانتهاء سيكون عليه إرسال رسالة نصية فارغة إلى رقم الخط الساخن الجديد الذي تم تخصيصة لخدمات وزارة التموين 91273 ، أما فى حالة القبول يتم إرسال رسالة تحدد لصاحب البطاقة موعد استلامها من المكتب التمويني الذي قدم به في مدة تصل إلى 15 يوما, أما إذا تأخرت تتحمل شركة البطاقات المسؤولة عن التأخير، أما عند استلام البطاقة فسيكون عليه إرسال رقم واحد “1” من هاتفه المسجل على رقم الخط الإنتاج الحربي لتفعيلها.

مستشار وزير التموين يكشف طريقة الحصول على الرقم السري لبطاقات التموين.

جدول أسعار السلع التمونية.

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 9.00 جنيه لتر الزيت 19 جنيه كيلو الأرز 9.00 جنيه كيلو المكرونة 4. جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 8 جنيه 500 جرام فول 4.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.75 جنيه الشاي 3.00 جنيه 500 جرام جبن 15.00 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 12 جنيه زجاجة الكلور 7.00 جنيه الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد استوفت قاعدة بيانات كاملة وحقيقية عن المستحقين للدعم، وخلال شهور قليلة كما أعلن وزير التموين أن الدعم سيصل لكل مستحق للدعم، كما أكد الوزير أيضا أنه لن يستطيع من لا يستحق الدعم الحصول عليه بعد الآن. تظلمات معايير حذف بطاقات التموين بالمرحلة الثالثة. تحديث: تأجيل رفع الدعم عن شرائح كهرباء، المرحلة الثالثة، المستحق لهم الاستبعاد في تلك المرحلة من التموين، لحين الانتهاء من التظلمات.

← إقرأ أيضاً: