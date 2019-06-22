موقع دعم مصر لتنزيل المواليد في بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التموين tamwin

نقدم لكم مجموعة صور توضح خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين حتي نهاية العام الجاري، بعد أن فعلت وزارة التموين تسجيل المواليد في بطاقات التموين على الموقع ألإلكتروني التابع لها موقع دعم مصر subsidy.egypt.gov.eg على شبكة الأنترنت، من خلال السطور التالية سوف طريقة تسجيل المواليد على موقع دعم مصر، حتي نسهل على جميع المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على الدعم الحكومي.

الراغب في تسجيل بموقع التموين tamwin.com يجب إحضار بعض الأوراق من اجل رفعها على بوابة دعم مصر لأضافه المواليد الجدد، حيث اشترطت الوزارة بان يكون سن الأبناء لا يتجاوز الستة عشر سنة كحد اقصي بداية من سنتين وان يكون المستفيدين من الأبناء والبنات لديهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة المصرية، بالإضافة لإحضار صور شخصية للأبناء حديثة التصوير وتصوير بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة وباقية الأسرة المصرية المسجلة لدي وزارة التموين مسابقا.

موقع دعم مصر لتنزيل المواليد

سوف نوضح لكم كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بالصور، أولا يجب الدخول على الرابط الإلكتروني التالي موقع الدعم المصري للتموين، من ثم يقوم المواطن المستفيد من بطاقة التموينية الذكية باتباع الخطوات المشروحة في الصور التالية، من ثم يتبع باقي الشرح بأسفل هذا المقال.

وزارة التموين والتجارة الداخلية نوهت بانه يجب على المتقدم بإدخال بياناته بطريقة صحيحة وسوف يتم استبعاد المتقدمين من المواطنين الذين قاموا بإدخال بياناتهم بطريقة غير صحيحة، كما أضاقت الوزارة بانه سوف تقوم بحذف جميع البطاقات الغير مفعلة أي لا يقوم صاحب البطاقة بصرف أي سلعة ولا حصوله على الخبز المدعم من المخابز التابعة للوزارة.

موقع وزارة التموين لتسجيل المواليد

المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين بانه يجب على المواطنين بعد الانتهاء من التسجيل بان يقوموا بأجراء خطوة تحديث البيانات على الموقع الإلكتروني من اجل البدء في الخطوة الجديدة وهي حصول المواطن على بطاقته التمونية، من ثم يقوم المستفيد بتفعيل البطاقة عن طريق الاتصال على رقم “91273” واتباع خطوات.

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