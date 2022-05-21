تعرف على الفئات المستثناة من التسجيل في موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور/ علي المصيلحي، استثناء كبار السن الغير قادرين على الحركة بالإضافة لأسر السجناء، ومن ليس لديه خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم الهاتف في الموقع، على أن يقوم أحد أقاربهم لمكتب التموين التابع لهم ما يثبت صحة ذلك، وهي تعتبر خطوة تسهل على الغير قادرين من إضافة رقم الهاتف في موقع دعم مصر، وكان قرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً لتنظيم عملية التسجيل رقم الهاتف في موقع دعم مصر وذلك للتسهيل على المواطنين، ونص القرار بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، وبالإضافة لذلك يسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة أو صاحب البطاقة له هاتف محمول، كما شمل قرار الوزير عدم تقديم مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي الموظف فقط برقم البطاقة والرقم القومي ورقم الهاتف.

إزالة رسالة ضرورة تسجيل الهاتف المحمول إلى البطاقة التموينية

في إطار تسهيل عملية التعامل مع المواطن مع الدعم المقدم له، قرر السيد الوزير علي المصلحي، إضافة رقم الهاتف لكل مواطن أو صاحب بطاقة، وذلك ليجعل الدعم يتواصل مباشرة في أي مشكلة تواجه المواطن أو لتحديث بياناته مباشرة، هذه الخطوة تسهل كثيراً على المواطنين، وحيث ظهرت لكل صاحب بون صرف الخبز او السلع المدعمة رسالة تفيد بأنه يتعين عليهم إضافة رقم الهاتف من خلال موقع دعم مصر لخدمات التسجيل.

تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

وإليكم خطوات التسجيل رقم الهاتف خطوة بخطوة لكي نسجلها على الباحثين من خلال موقعنا، وقد قمنا بذلك بخطوات وعلى من يريد التسجيل أن يضغط على هذا الرابط: موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين