موقع دعم مصر الإلكتروني : رابط تسجيل إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية subsidy.egypt.gov.eg

المواطنون المصريون يبحثون عن رابط موقع دعم مصر ( subsidy.egypt.gov.eg ) وذلك من اجل تسجيل إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية، على موقع وزاره التموين والتجارة الداخلية في مصر لأضافه المواليد بداية من سن سنتين حتي 16 عام، وذلك وفقا لبعض الشروط والتعليميات التي سوف نوضحها لكم متابعينا بداخل جمهورية مصر العربية.

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة إضافة المواليد في بطاقة التموين بالصور من خلال هذا المقال سوف نستعرض على حضراتكم كيفية تسجيل وإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية لصرف الخبز والسلع الغذائية في اسرع وقت ممكن لجميع المستفيدين والمستفيدات بداخل جمهورية مصر العربية.

تسجيل إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية

يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني بكل سهولة من خلال الرابط التالي ” موقع دعم مصر الإلكتروني ” بعد الدخول على اللينك الرسمي ( subsidy.egypt.gov.eg ) التابع إلي وزارة التموين سنبدأ في أجراء تسجيل وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، حيث يمكنكم متابعة شرح طريقة التسجيل على الموقع الرسمي من خلال الصور المتحركة التالية .

بعد الدخول على الرابط التالي المباشر ( subsidy.egypt.gov.eg ) سنقوم بإدخال البيانات بطريقة صحيحة، بخلاف رفع جميع المستندات على الموقع الإلكتروني، وزارة التموين سوف تقوم بتفعيل التسجيل خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكن لجميع المواطنين التي يتوافر فيهم الشروط العامة لكي يحصلوا على السلع الغذائية والخبر من طبقة محدودي الداخل.

أحضرنا لكم رابط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية بعالية، حيث يمكنكم الاستعلام عن بطاقة التموين الجديدة بالرقم القومى بعد أن تنتهي فترة التسجيل والتي سوف تستمر شهرين وذلك بحسب تصريحات وزارة التجارة والتموين المصرية، وفي خلال هذه الفترة سوف يتم أيضا حذف الفئات الغير مستحقة ويتم تبديلهم بالمواطنين المستحقين للدعم الغذائي في كافة المدن والمحافظات المصرية.

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