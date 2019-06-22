موقع دعم مصر استكمال وإضافة المواليد الجديدة عبر رابط subsidy.egypt.gov.eg

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين قام بتفعيل أيقونة التسجيل أمام جميع المواطنين من اجل تسجيل أبناءهم على الموقع الإلكتروني الذي فعلته وزارة التموين والتجارة الداخلية على شبكة الأنترنت، حيث يمكن لكافة المستفيدين والمستفيدات الحصول على السلع التموينية والخبز المدعم من خلال الدخول على موقع دعم مصر من اجل تحديث واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإضافة المواليد والتأكد من البيانات وتحديثها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط subsidy.egypt.gov.eg .

موقع دعم مصر لإضافة المواليد

يلزم على المواطنون الراغبون في إضافة المواليد الجدد إحضار بعض المستندات والتي تتلخص في صورة من الرقم القومي واخر فاتورة كهرباء تم دفعها حديثا، بالإضافة لشهادات الميلاد لجميع الأبناء بخلاف إحضار صور من بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة، من ثم يتوجه بتلك الأوراق إلي اقرب فرع تابع لمكتب التموين من منقطتك ، أو من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لدعم مصر على الرابط التالي ” إضافة المواليد الجدد موقع دعم مصر ” من ثم بعد الدخول على الرابط السابق يقوم صاحب البطاقة بإدخال البيانات المطلوبة منه بالتفاصيل الممل ورفع الملفات الخاصة بالمستندات المطلوبة التي ذكرنها لكم بعالية.

الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يقدم العديد من الخدمات لجميع المواطنين عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكنكم استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة أو بدل فاقد، كما يمكن استعلام عن البطاقات البدل فاقد والتألف، هناك بعض التصريحات بداخل الوزارة بانه من المتوقع زيادة نسبة الدعم للجميع الأفراد المنضمة إلي منظومة التموين، وفي الختام إذا كان لديكم استفسارات يمكنكم تركها بالتعليقات.

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