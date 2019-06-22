موقع دعم مصر الإلكتروني : رابط تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية عن طريق النت

مطلع الشهر المقبل سوف تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل المواليد على بطاقات التموين، ولكن فقط للأبناء الجدد فقط، حيث سوف يستمر التسجيل لمدة ثلاثة شهور، وذلك عن طريق موقع الحكومة المصرية بوابة دعم مصر على شبكة الأنترنت، حيث يمكن لأرباب المنازل الدخول على موقع إضافة المواليد عن طريق النت، من اجل إضافة الأبناء بكل سهولة من خلال استخدام الرقم القومي الخاص برب العائلة، من خلال هذا التقرير سوف نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل مع أرفاق رابط التسجيل المباشر فرجاء تابعونا .

موقع دعم مصر الإلكتروني

وزير التموين اعلن بانه سوف يتم صرف نقاط الخبز والسلع التموينية في نهاية العام الجاري لجميع المواليد التي سوف يتم أضافتها على البطاقات الذكية للتموين، حيث يمكنكم الدخول على موقع الحكومة المصرية بوابة دعم مصر بكل سهولة، حيث ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتفعيل خانات التسجيل خلال الأيام القليلة القادمة .

تسجيل المواليد في بطاقة التموين

موقع وزارة التموين لإضافة المواليد للخبز نشر مقطع فيديو يوضح جميع الإرشادات من اجل استكمال بيانات بطاقة التموين وتحديث البيانات على شبكة الأنترنت، كما أوضح الفيديو أيضا كيفية رفع المستندات المطلوبة على موقع دعم مصر لتسجيل البيانات دون أخطاء، كما يمكنكم ترك استفساراتكم بالتعليقات من اجل مساعدتكم في تسجيل المواليد في البطاقات التموينية، كما يتمني موقع نجوم مصرية للجميع التوفيق بأذن الله .

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