موقع تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف من الموقع الرسمي لوزارة التموين 2022

تحرص وزارة التموين دائماً على وصول الدعم لمستحقيه وذلك حرصاً على مصلحة المواطن المصري الذي يستحق الدعم ويعيش على المعونة التي توفرها له الدولة، بناء على ذلك قام الموقع الرسمي “دعم مصر” تحت إشراف وزارة التموين على حث المواطنين على تحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم هاتف محمول يكون مسجلاً في أي شركة اتصالات (اتصالات، اورنج، فودافون, وي) بـ اسم الشخص صاحب بطاقة التموين.

الرابط الرسمي لموقع دعم مصر

يمكنك الدخول على الموقع الرسمي من خلال موقع دعم مصر وانتظر حتى يقوم الموقع بالتحميل والدخول على الصفحة كما هو موضع في الصورة ادناه، بعد ذلك قم بكتابة رقم بطاقة التموين الخاصة بك وتأكد من كتابة عدد “12” رقماً صحيحاً ثم اضغط على التالي وانتظر حتى يقوم الموقع بتحويلك للصفحة التالية، سوف تظهر لك خانة فارغة بجوارها جملة “رقم الهاتف المحمول” وخانة أخرى مكتوب بها اسم صاحب بطاقة التموين كاملاً، اكتب رقم تليفونك المحمول المسجل باسمك في شركة الاتصالات التي تستخدمها، سيقوم الموقع بإرسال رقمك للتأكد منه وستظهر لك رسالة مفادها انه تم ارسال رقم هاتفك وانتظر الرد وذلك بمتابعة طلبك من خلال الاستعلام عن حالة طلبك خلال أيام قليلة.

نظراً للضغط الشديد على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين فقد تجد بعض الصعوبة في التسجيل حيث ستظهر لك صفحة تفيد بوجود خطأ في السيرفرات بسبب كثرة المستخدمين اللذين يريدون الدخول للموقع، لذلك حاول مرة أخرى وكرر المحاولة حتى يقوم الموقع بالتحميل وتقوم بتسجيل رقم هاتفك المحمول.

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