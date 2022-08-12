موقع التنسيق لتسجيل رغبات الكليات في مصر 2022

بالتزامن مع بداية المرحلة الأولى، فقد سارع الكثير من طلاب الثانوية العامة الناجحين إلى موقع التنسيق لتسجيل رغبات الكليات لعامنا الجاري 2022 في مصر.

وأصبح موقع التنسيق متاحاً للطلبة بدءاً من يوم أمس الخميس وحتى الإثنين 15 أغسطس الجاري، وهي الفترة التي خصصتها وزارة التعليم العالي المصرية لتسجيل رغبات الكليات 2022 في مصر للمرحلة الأولى.

موقع التنسيق

قبل أيام قليلة مضت، كشفت وزارة التعليم العالي عن رابط موقع التنسيق لتسجيل رغبات الكليات 2022م، وهو الأمر الذي أصبح متاحاً كما أسلفت ذكره منذ يوم أمس، فيمكن دخول الطلبة للموقع عن طريق الرابط الآتي بالضغط هنا

طريقة التسجيل في موقع التنسيق

يمكن لطلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم، من خلال اتباع عدة خطوات قامت بتحديدها وزارة التعليم العالي وهي :

الدخول لموقع التنسيق لتسجيل رغبات الكليات 2022م.

إدخال رقم جلوس الطالب.

إدخال كلمة المرور.

إدخل الرقم التأكيدي.

الضغط على زر ” الخطوة التالية”، وهي تتمثل بالتأكد من البيانات.

يقدم الموقع قرابة 75 رغبة يقوم بملئها الطالب.

بعد ذلك يتم عرض القائمة التي قام الطالب بتسجيلها مع رقم الإيصال.

المرحلة الأولى من التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر، بوقت سابق، عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات، وجاءت الشعبة العلمية : 365 درجة فأكثر، أي بنسبة 89.02 فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب فيها 22475 طالباً.

أما بالنسبة لشعبة الهندسة فدرجاتها 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% وأكثر، ويبلغ عدد طلابها 15220 طالباً، والشعبة الأدبية فدرجاتها 264.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب في هذه الشعبة 80063 طالباً.

وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة وحتى الساعة الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة.

ونوهت الوزارة بوجوب التزام الطلاب باجراءات الوقاية والسلامة خاصة ارتداء الماسك الطبي ” الكمامة ” حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها.

ويتوجب على الطلبة عند القيام بتسجيل رغبات الثانوية العامة 2022، أن يقوموا بتحديد النطاق الجغرافي الأقرب لمحل إقامة كل طالب، حيث يتم مراعاة التوزيع الجغرافي، ومن ثم يمكن القيام بعملية تدوين الرغبات.

ويحتاج الطالب أحياناً لتعديل بياناته أو تعديل الرغبات، حيث يمكن القيام بتلك العملية بسهولة مطلقة من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني مجدداً، وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب، لذلك يفترض أن لا يتم إعطاء ذلك الرقم لأي شخص.