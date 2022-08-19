رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 وأهم النصائح والتحذيرات من مكتب التنسيق لتسجيل الرغبات

بدأ تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالأمس، وهنا ستجد رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022، يمكنك إتباع الخطوات التي سوف نوضحها بالتقرير للدخول بسهولة ويسر عبر الموقع من أجل تسجيل الرغبات، يستمر تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق حتى يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022 من خلال الموقع المخصص tansik.egypt.gov.eg، وقد سجل حتى الآن حوالي 7 آلاف طالب منذ الخميس الماضي وتستهدف المرحلة الثانية 269 ألفا طالب.

موقع التنسيق الإلكتروني 2022

أعلن رئيس قطاع التعليم السيد عطا بأن عدد الطلاب الذين سجلوا بالفعل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكترونى بلغ من يوم الخميس 7 آلاف طالب، ويستمر تسجيل الرغبات بنفس الضوابط بتنسيق المرحلة الأولى حتى يوم الإثنين 22 أغسطس 2022، وتستهدف المرحلة الثانية حوالي 269 ألفا طالب، حيث يبلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 246 درجة وبنسبة مئوية تبلغ 60%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.5%.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022

من خلال الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية يمكنك الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022، لتسجيل رغباتك ويجب مراعاة التوزيع الجغرافي، واختيار الأقرب إلى الطالب أولا ثم بعد ذلك يتم اختيار الأبعد.

ما زالت توجد أماكن بالمرحلة الثانية شاغرة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الطب البيطرى وكليات التمريض وكليات العلوم وكليات الزراعة، وأيضا بالجامعات التكنولوجية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الاصطناعى، وكلية الألسن وكلية آثار وأيضا كلية إعلام ومعظم الكليات النظرية.

بالنسبة لشعبة الرياضيات، توجد أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كلية الحاسبات والمعلومات وكلية فنون جميلة وعمارة، وأيضا بالجامعات التكنولوجية وكلية الاقتصاد وكلية الألسن، وكلية الإعلام وكلية الآثار

توجد أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في كلية الحاسبات والمعلومات وكلية فنون جميلة وعمارة، وأيضا بالجامعات التكنولوجية وكلية الاقتصاد وكلية الألسن، وكلية الإعلام وكلية الآثار وبالنسبة للشعبة الأدبية، توجد أماكن شاغرة بكليات التربية وكلية الآداب وكلية الحقوق وكلية السياحة والفنادق وكلية الخدمة الاجتماعية.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

بدأ العد التنازلي في تنسيق المرحلة الثانية، حيث بدأ الطلاب في تسجيل رغبات المرحلة الثانية، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 أغسطس، حيث يبلغ الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية 60% وأكثر، و58.05% للأدبي وتستهدف المرحلة الثانية 269202 طالبا.

نصائح وتحذيرات من مكتب التنسيق

يقدم مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، العديد من النصائح الهامة لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية وتشمل الأتي: