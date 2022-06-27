موقع التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم ..اعرف تفاصيل وشروط المسابقة

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد في وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم وعن موعد بدء التقدم إلكترونيا للاشتراك في المسابقة من أجل التعيين لعدد من المدرسين في مختلف محافظات الجمهورية .

شروط التقدم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

تم إعلان عن عدد من الشروط في مسابقة التعيين لوظيفة معلم مساعد مرحلة الأطفال وأيضا معلم مساعد المرحلة الابتدائية ومن بين تلك الشروط التالي :

أن يكون مصري الجنسية وحسن السيرة والسمعة ولا يوجد عليه أحكام أو عقوبات جنائية أو غيرها .

ألا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما

أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كلية تربية أو التربية النوعية على أن لا يكون التقدير العام أقل من جيد

اجتياز الامتحانات المقررة والتدريب والكشف الطبي وتجليل المخدرات .

الأوراق المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

صورة شخصية حديثة

وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي والدبلوم المهني

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث)، وشهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة

وصورة من إيصال الإيداع حيث يتم إيداع مبلغ 22 جنيها بأحد حسابات حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9 ح/ في إحدى بنوك بنك مصر أو القاهرة أو الأهلي

رابط التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

أعلنت الوزارة بأن التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي بوابة الوظائف الحكومية

بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو المقبل