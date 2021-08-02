مبادرة التمويل العقاري.. موعد ورابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يستعد العديد من المواطنين في مصر، لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يمكن للمواطنين شراء الشقق السكنية، بفائدة 3 في المائة متناقصة وفترة سداد تصل إلى 30 سنة.

ويمني العديد أنفسهم في مصر، بالحصول على شقة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل، خاصة بعد إعلان صندوق صندوق الإسكان الإجتماعي طرح 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل.

موعد ورابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت الجهات المعنية في مصر، موعد فتح باب الحجز للوحدات السكنية، ويمكن للمواطنين الدخول على رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي، من أجل حجز الوحدات السكنية.

أما عن موعد فتح باب حجز الوحدات السكنية، فأوضحت الجهات المعنية أنه يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة، حجز باب الوحدات السكنية بداية من يوم 8 إلي 14 أغسطس المقبل، واعتبارًا من يوم 15 أغسطس، يمكن لجميع المواطنين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حجز الوحدات السكنية حتى يوم 9 سبتمبر.

شروط الحصول على شقق مبادرة التمويل العقاري

وحددت الجهات المعنية في مصر، شروط حجز وحدة سكنية، سواء لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال التالي.

أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصر الجنسية.

ألًا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية 60 سنة.

ألًا يكون الفرد أو زوجته سبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض مملوكة للدولة.

ألًا يتقاضى الفرد دخل شهري لمتوسطي الدخل لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب.

من الضروري ألًا يزيد الدخل الشهري لمتوسطي الدخل للمتزوج عن 14 ألف جنيه.

أما محدودي الدخل فيجب ألًا يتقاضى الفرد أكثر من 4.5 آلاف جنيه.

أما المتزوج فيجب ألًا يزيد محدودي الدخل عن 6 آلاف جنيه للأسرة.

تسديد 10 في المائة من قيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل في البداية.

أما الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل، يجب سداد 15 في المائة من قيمة الوحدة السكنية.

كيفية حجز الوحدات السكنية في مبادرة التمويل العقاري

وحددت الجهات المعنية في مصر، عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الوحدة السكنية من خلال عدد من الطرق التالية: