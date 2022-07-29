موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب طلاب الثانوية العامة 2022 ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة، حيث أن النتيجة سترسم لهم خطوط مستقبلهم الأولى، علمًا بأن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية أعلنت عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس، حيث أن الاستعلام عنها سيكون ممكنًا عقب اعتمادها من قبل الدكتور طارقي شوقي وزير التربية والتعليم.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة ويشكل أوضح خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس وهذا ما صرح به الدكتور طارق شوقي، مع العلم أن الاستعلام سيكون خلال البوابة الرسمية لوزارة التعليم وعن طريق الاسم ورقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

بعد أن تم الكشف عن الرابط الذي سيتم من خلاله الاستعلام عن النتيجة، بدأت التساؤلات الخاصة بطريقة الاستعلام الصحيحة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وتأتي هذه الخطوات على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

العمل على إدخال كلاً من رقم الجلوس والاسم في الخانات المخصصة لها.

النقر على زر عرض.

على الفور سوف تظهر كافة تفاصيل النتيجة، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

مع العلم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون مجاميع هذا العام شبيهة إلى حد كبير بمجاميع العام الماضي، مشيرًا أن زمن المجاميع المبالغ فيها قد انتهى بالفعل بعد أن تم تطبيق النظام الجديد الذي يعتمد بشكل أساسي على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ، وأن النظام الجديد يساعد على تقييم الطلاب بالطريقة العادلة، وتم الإشارة أيضًا أن النتيجة سوف تظهر في الأول من شهر أغسطس ولا صحة للمواعيد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.