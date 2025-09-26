بداية من اليوم .. موعد غلق المحلات التجارية بحسب التوقيت الشتوي في مصر 2025

اوضحت وزارة التنمية المحلية في مصر تفاصيل موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها وذلك وفقًا لقرار رقم 456 لسنة 2020، حيث اتخذ قرار تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي لغلق وفتح المحال وذلك لعدد من الاسباب ومنها ترشيد استهلاك الكهرباء، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مهم لقرائنا تعرف معنا على المواعيد الرسمية الجديدة لفتح وغلق المحال، كما سنوضح لكم الفئات المستثناة من القرار.

تجنب العقوبة والغرامة

اعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية بشكل واضح منذ عدة ايام عن تطبيق النظام الشتوي في فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بشكل مفصل ودقيق حتى لا يحدث اي اختلاط في الأمر، وعلى الجميع الالتزام بقرار موعد غلق المحلات التجارية المعلنة لتجنب توقيع عقوبة وغرامة، حيث يعتبر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 اول ايام تطبيق النظام الشتوي في مصر.

ما هي مواعيد فتح وغلق المحال

فقد أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يؤكد فيه بداية التطبيق الصارم للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش والأعمال الحرفية، وهذا يأتي على النحو التالي:

بحيث تفتح المحال التجارية والمولات بشكل يومي من الساعة 7 صباحًا وحتى 10مساءًا، كما يتم زيادة فترة العمل أي حتى الساعة 11 مساءًا فقط يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد والإجازات الرسمية.

كما أن فترة عمل المطاعم والكافيهات والبازارات خاصة في الاسواق التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، مع زيادة عدد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحًا خلال يومي الخميس والجمعة وفي العطلات الرسمية.

مع استمرار العمل في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل والتيك أواي خلال اليوم وذلك لتلبية حاجات المواطنين.

أما عن الورش المتواجدة في المناطق السكانية فتفتح ابوابها من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساءًا يوميًا، بإستثناء الورش المتواجدة على الطرق السريعة ومحطات الوقود.

الفئات المستثناة من قرار الغلق

فقد اوضحت وزارة التنمية المحلية ان هناك بعض الفئات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية وذلك لخدمة المواطنين، وهم كالتالي:

خدمات التيك أواي: حيث يسمح للمطاعم والكافيهات خارج مواعيد الغلق بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل.

أيضًا محلات البقالة والسوبر ماركت مستثناة من القرار.

كما تفتح المخابز والأفران للمواطنين دون قيود بالمواعيد.

كذلك الصيدليات مستثناة لما تقدمه من خدمات الصحية هامة للمواطنين.

أيضا تعد الورش على الطرق السريعة ومحطات الوقود من الفئات المستثناة من القرار.

الورش التي تقدم خدمات العاجلة مثل إصلاحات الكهرباء أو السباكة بشرط موافقة الجهات المعنية.

غرامة مخالفة القرار

ومن جانب أخر فقد يتم فرض غرامات على كل من يخالف قرار الغلق والتي تصل إلى 5000 جنيه للمرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالف يتم إغلاق المحل مؤقتا بحسب القرار الوزاري الصادر بشأن ذلك.