موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر..اجمل صور تهنئة العيد..خلفيات وتصميمات للعيد دعاء يوم عرفة

موعد صلاة عيد الأضحى فلكيا في مصر سنتعرف عليه سويا من خلال هذا المقال، وهو أول أعياد المسلمين الذين يحتفلون به كل عام ، ويكون يوم بهجة وسرور للجميع، ينتظره الكبار والصغار، حيث يكثر زيارة الأهل والأصدقاء للاحتفال معهم بالعيد، ويفرح الأطفال بملابس العيد الجديدة والعيدية التي يشترون بها الألعاب، كما يقوم المسلمون في هذا اليوم العظيم بذبح الأضاحي، وإعطاء جزء منها للفقراء والمساكين، وجزء هدايا للأهل والأصدقاء، ويفرح الأطفال بهذا الاحتفال الكبير.

موعد صلاة عيد الأضحى فى مدن جمهورية مصر العربية

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي. وذكر المعهد، في بيان، أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق. وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و٤٨ دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و٣٩ دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و٤٠ دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٣دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٨ دقيقة. وأوضحت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و٣٦ دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و٤٦ دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و٤٥ دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و٤٣ دقيقة. وأضافت أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون في مدينة بنها وكفر الشيخ في الساعة الخامسة و٤٤ دقيقة، وفي الفيوم وبني سويف وأسوان في الساعة الخامسة و٤٧ دقيقة، وفي محافظة المنيا في الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة، وفي أسيوط في الساعة الخامسة و٤٩ دقيقة وفي مدينة أبوسمبل بالساعة الخامسة و٥٤ دقيقة، ومرسى مطروح في الخامسة و٥٩ دقيقة. ولفتت حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى سيحل في مدينة الخارجة في الساعة الخامسة و٥٥ دقيقة وفي حلايب في الساعة الخامسة و٣٤ دقيقة وشلاتين في الساعة الخامسة و٣٧ دقيقة.

صور تهنئه عيد الأضحى 2019

أتى شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وبعد ذلك هل علينا عيد الفطر الذي احتفلنا به مع أصدقائنا وأهلنا، وننتظر الآن عيد الأضحى المبارك، حيث نحتفل معا ومع كل الأهل والأصدقاء بالعيد وتكثر الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وفى هذا اليوم الجميل يحب كل شخص أن يبعث إلى صديقه أو قريب له صورة جميله تعبر عن تهنئته بالعيد، خاصة من له شخص صديق أو قريب في بلاد الغربة يريد أن يهنئه بحلول عيد الأضحى المبارك، ويرسل له صورة تهنئة بمناسبة العيد، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر لكم صور تهنئة عيد الأضحى ليتبادلها الأهل والأصدقاء فيما بينهم، ونحن ننشر بعض الصور التي ستنال إعجابكم .

مواقيت صلاة العيد في السعودية وبعض الدول العربية:

الرياض: 6:16 ص

مكة المكرمة: 6:41 ص

جدة: 6:43 ص

المدينة المنورة: 6:44ص

دبي: 6:42ص

الجزائر: 7:20ص

الخرطوم: 7:06ص

الرباط: 7:57ص

الكويت: 6:14ص

المنامة: 6:01ص

تونس: 6:51ص

الأردن: 7:04ص

وزارة الأوقاف تخصص 537 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية.

أجازة عيد الأضحى المبارك

تم إعداد ٤٣٠ ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”. – اللهم إني استغفرك عدد ما أنساني الشيطان ذكرك وعدد ماألهتني الدنيا عن الـرجوع إليك فقد قصرت ولم تقصر ونسيتك ولم تنساني استغفرك ربي واتوب إليك. – اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي اللهم احفظني. – اللهم أجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب وأرفع عنا البلاء وعظم لنا الجزاء وأجعلنا في عيدنا من السُعداء. – اللهم بارك لنا بيوم عرفه، واجعل لنا فيه دعوات لاترد،واجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأهلنا في عرفات من عتقائك من النار،وممن غفرت لهم برحمتك. – ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. – يارب أخشى أن أموت فجأة دون أن أرتب توبة في قلبي يارب اغفر لي إذا مت وسخر لي من يدعو لي واجعل مايبقى مني أثر طيب يترك ابتسامه. – اللهُم إنا مقصّرون وأنت الكريم، مُذنبون وأنت الحليم، فقراء إليكَ وأنت الغني، اللهم أعفُ عنا وإغفر لنا.

تخصيص 208 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظة سوهاج

– نويبع وحلايب أول المدن التى ستؤدى الصلاة فى الـ5:38 ص

– السلوم آخر المدن التى ستؤدى الصلاة فى الـ 6:13 ص

– القاهرة والجيزة فى تمام الساعة 5:51 ص

–الزقازيق وقنا والمنصورة فى 5:49 ص

– بنها وشبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا الساعة 5:51 ص

– الخارجة فى الـ6 صباحا والإسكندرية فى الـ5:54

–بورسعيد فى الـ5:45 ص والسويس الـ5:46 ص

–العريش فى الـ5:39 ص والطور فى 5:43 ص

–سانت كاترين فى الـ5:42 ص وأبو سمبل فى الـ5:58 ص

–الغردقة فى الـ 5:44 ص وطابا فى الـ5:37 ص

– شرم الشيخ فى الـ5:41 ص ودمياط الـ 5:47 ص

–دمنهور فى الـ5:53 ص ، وأسيوط فى الـ5:54 ص

– المنيا فى الـ 5:55 ص وسوهاج فى 5:53 ص

– أسوان فى 5:44 ص مرسى مطروح 6:05 ص

361 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى محافظة الغربية