موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا وغرة شهر ذو الحجة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد عيد الأضحى 2023 وفقا للبحوث الفلكية، كما أعلن عن غرة شهر ذو الحجة لعام 1444 هجرية لمن يرغب في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، في السطور التالية سوف ننقل لكم كل ما جاء عن معهد البحوث الفلكية في هذه الشأن.

موعد غرة شهر ذو الحجة؟

نشر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، تفاصيل وموعد غرة شهر ذو الحجة.

وأوضح أن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام 6:38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18 يونيو 2023.

وأشار إلى أن الهلال الجديد سوف يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وبذلك تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19 يونيو 2023.

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الأضحى 2023

أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى أيضا من خلال بيان نشره حول غرة شهر ذو الحجة.

وأكد أن عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ سوف يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 فلكيا.

كما أشار إلى أن وقفة عرفة سوف توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.