يبحث عدد كبير من مستخدمي الأنترنت عن موعد عيد الأضحى المبارك 2019 سواء كان في جمهورية مصر العربية أو في السعودية أو في باقي الدول العربية والهدف من ذلك هو تحديد موعد شراء الأضاحي والاستعداد للذبح، حيث تم الإعلان فلكيا عن موعد وقفة عرفات 2019 والذي سوف يوافق الأحد 11 أغسطس 2019 وكما تعلمون أن يوم عرفات يقوم فيه الحجاج بالوقوف على جبل عرفات حتى غروب الشمس والهدف من ذلك هو تأدية الركن الأساسي في الحج، كما يقوم المسلمون بالدعاء إلى الله عز وجل بمغفرة الذنوب ودخول الجنة ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية موعد عيد الأضحى المبارك 2018 والذي يوافق الاثنين 12 أغسطس 2019 و 10 من ذي الحجة الموافق لعام 1440.

موعد عيد الأضحى المبارك 2019 في مصر والدول العربية

كما تعلمون جميعا أن جميع الدول العربية والأجنبية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد بداية شهر ذي الحجة، وبذلك يكون جميع الدول متفقين في صوم يوم عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسوف يوافق الأول من ذي الحجة فلكيا 2 أغسطس 2019 وبذلك سوف تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1441 يوم السبت 31 أغسطس 2019 القادم في جميع البلدان العربية والأجنبية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر والدول العربية

الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك مناسب بدرجة كبيرة للسفر سواء داخل البلاد أو خارجها للاستمتاع بالبحر وذلك للتخلص من ضغوط الحياة اليومية وكسر الروتين اليومي فلا بد من التحضير إلى تلك السفرية قبل فترة كافية من العيد، وبالنسبة لموعد صلاة العيد في البلدان العربية كما يلي:

مدينة الرياض في تمام 5:20 صباحاً

مكة المكرمة في تمام 6:24 صباحا.

الدمام في تمام 5:34 صباحا.

دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة دبي في تمام 5:45 صباحا.

تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر

إجازة عيد الضحى المبارك في مصر سوف تبدأ يوم الأحد 11 أغسطس يوم الوقفة، وسوف تنتهي يوم الخميس 15 أغسطس.

القاهرة 5:23 صباحا الجيزة 5:23 صباحا الإسكندرية 5:27 صباحا

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بورسعيد 5:15 صباحا السويس 5:25 صباحا العريش 5:14 صباحا الطور 5:19 صباحا سانت كاترين 5:17 صباحا طابا 5:12 صباحا دمنهور 5:25 صباحا طنطا 5:22 صباحا المنصورة 5:24 صباحا الزقازيق 5:21 صباحا بنها 5:22 صباحا شبين الكوم 5:24 صباحا كفر الشيخ 5:24 صباحا الفيوم 5:28 صباحا بني سويف 5:27 صباحا المنيا 5:31 صباحا أسيوط 5:31 صباحا سوهاج 5:31 صباحا قنا 5:27 صباحا أسوان 5:31 صباحا أبوسمبل 5:40 صباحا مرسى مطروح 5:38 صباحا الإسماعيلية 5:17 صباحا دمياط 5:17 صباحا شلاتين 5:22 صباحا السلوم 5:45 صباحا حلايب 5:21 صباحا

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