موعد عيد الأضحى 2019 بالدول العربية

نستطيع أن نتابع جميعنا موعد عيد الأضحى المبارك1440 والتعرف معكم علي أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 في جميع الدول العربية منها (الأردن والجزائر والمغرب والكويت ولبنان والسعودية والكويت والمغرب وعمان ) والكثير من جميع البلاد التي يتواجد بها أهلنا المسلمون فسوف نتعرف مع بعضنا جميعا علي يوم عيد الأضحى المبارك ويوم وقفه عرفه وهذا التقرير سيعرفنا مواعيد وقفه عرفه 1440 حيث يستقبل جميع المسلمون هذا اليوم العظيم ويوم وقفه عرفه 1440/2019

عيد الأضحى 1440

ينتظر جميع المسلمون في الوطن العربي عيد الأضحى المبارك1440 للاحتفال والفرح به حيث تتعدد جميع الاحتفالات والمظاهر بهذا اليوم وجميعنا تراودنا مشاعر الفرحة والسرور الذي يدخله علي قلوبنا هذا اليوم خاصه فرحه جميع من يؤدون مناسك الحج فتتعدد الاحتفالات من حيث الاحتفال بالأضحية والذبائح والخراف ومن ناحيه اخري الاحتفال بالذهاب الي الأقارب ومشاركه العزائم والخروج والفسح للجميع فالعائلات يحتفلون بهذا اليوم بزياره الأقارب والأهل والأصحاب ويخرجون لقضاء نزهه ويوم.

وقفه عرفه في مصر والسعودية

صرح الدكتور (محمد غريب) أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بان يوم عرفه هو يوم السبت 10 أغسطس وذلك سيكون يوم الأحد يوم 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ليستمر فلكيا حتي يوم 14 أغسطس .

وستقوم دار الإفتاء بالاستطلاع هلال ذي الحجه1440 وعليه يبدأ يتم تحديد موعد وقفه عرفات وأيضا تحديد موعد يوم عيد الأضحى المبارك 2019 ومن هنا أيام قليله وسوف نستقبل معا شهر ذي الحجة 1440 والذي سيفسر الاستطلاع والكشف عن الهلال بواسطه الجهات المختصة لمعرفه وكشف الهلال.