موعد عيد الأضحى 1440 في مصر وكيفية الاحتفال به

هل تسأل عن موعد عيد الأضحى 1440 في مصر ومتى وقفة عرفات 1440؟ من خلال هذا التقرير نستطيع أن نتعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر وفي جميع الدول العربية، كما أننا سنتعرف معًا على ما يُستحب فعله يوم وقفة عرفات ويوم العيد.

موعد عيد الأضحى 1440 في مصر

من المفترض أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، ولكن بناءً على حسابات الهيئة الفلكية أن شهر ذي القعدة هذا العام غير مكتمل، وبالتالي فإن شهر ذي الحجة سيبدأ هذا العام في الثاني من أغسطس 2019، وبناءً على تصريحات الجمعية الفلكية أيضًا أن وقفة عرفات ستكون 11 أغسطس 2019 وتوافق يوم الأحد، بينما أول يوم لعيد الأضحى المبارك في مصر وفي السعودية والإمارات وشتى الدول سيكون يوم الاثنين الثاني عشر من أغسطس 1440.

كيفية الاحتفال بعيد الأضحى ووقفة عرفات

أما عن وقفة عرفات فيُستحب للمسلم أن يحتفل بقدومها بالصلاة والصيام والصدقة، والأعمال المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، راجيًا بها وجهه تعالى الكريم ورضائه وغفرانه، وطمعًا في بلوغ منزلة عالية في الجنة.

أما عن عيد الأضحى المبارك فكما هو معروف أنه يتم الاحتفال به بصلاة عيد الأضحى المبارك في الصباح الباكر من أول يوم العيد، كما أن الكثير من المسلمين يحتفلون بعدها بالذبح والذي هو من أهم الأمور المستحب فعلها.

وبعدها تبدأ الزيارات وتداول التهنئة بين المسلمين وبين الأصحاب والأهل، سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو من خلال الزيارات بوجه عام في المنازل، وتمتلئ أيضًا الحدائق في أيام العيد بالناس للاحتفال.

وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 أعاده الله عليكم بكل خير