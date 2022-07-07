تستعد الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد عدة ساعات قليلة من الآن، ومع اقتراب تلك الأيام الكريمة تزداد تساؤلات القراء حول موعد أولى أيام العيد؛ لذلك نستعرض لك عزيزي القارئ في تقريرنا الحالي الموعد وفقًا لدار الإفتاء المصرية، وكذلك قرارات الحكومة المتعلقة بعدد أيام إجازة العيد الكبير 2022.

موعد عيد الأضحى في مصر 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية خلال الأيام الماضية أن وقفة عرفات لعام 1443 هجريا ستوافق غدا الجمعة الثامن من يوليو وبهذا ستليها أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من يوليو.

ومن جهة أخرى تستعد العائلات لذبح الأضاحي لتفريق لحومها على الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله كما أنها فرحة تعم علي المحتاجين في مثل هذه الأيام المباركة كما تتنوع الاحتفالات بشكل آخر وهي الخروج للحدائق والمتنزهات العامة وزيارة الأهل والأقارب لتقوية صلة الأرحام.

ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية السعيدة والتي تعد من المناسبات التي تملأ قلوب المسلمين فرحا وذلك لأنها مرتبطة بحج بيت الله حيث يقف الحجيج بجبل عرفات داعين الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون حيث يعد الحج من الشعائر الخمسة المفروضة علي المسلم في ديننا الإسلامي، أما عن التعرف على موعد العيد فيكون طبقا للحسابات الفلكية التي تستخدمها الدول العربية للتحري عن وقت ولادة الهلال ليتم الاحتفال بتلك المناسبة السعيد ومنح موظفي القطاع العام والخاص بكافة خدمات الدول أجازة رسمية ليحتفلون مع عائلاتهم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022

قام مجلس الوزراء المصري بمنح كافة العاملين بقطاعات الدول سواء القطار العام أو الخاص أجازة مدفوعة الأجر تبدأ من يوم الجمعة 8 يوليو وتنتهي يوم السبت المقبل الموافق السادس عشر من يوليو وسيتم استئناف العمل مرة أخرى يوم السابع عشر من يوليو في كافة القطاعات.