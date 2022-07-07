موعد عيد الأضحى في مصر 2022
موعد عيد الأضحى في مصر 2022
أعلنت دار الإفتاء المصرية خلال الأيام الماضية أن وقفة عرفات لعام 1443 هجريا ستوافق غدا الجمعة الثامن من يوليو وبهذا ستليها أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من يوليو.
ومن جهة أخرى تستعد العائلات لذبح الأضاحي لتفريق لحومها على الفقراء والمساكين تطبيقا لأوامر الله كما أنها فرحة تعم علي المحتاجين في مثل هذه الأيام المباركة كما تتنوع الاحتفالات بشكل آخر وهي الخروج للحدائق والمتنزهات العامة وزيارة الأهل والأقارب لتقوية صلة الأرحام.
ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية السعيدة والتي تعد من المناسبات التي تملأ قلوب المسلمين فرحا وذلك لأنها مرتبطة بحج بيت الله حيث يقف الحجيج بجبل عرفات داعين الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون حيث يعد الحج من الشعائر الخمسة المفروضة علي المسلم في ديننا الإسلامي، أما عن التعرف على موعد العيد فيكون طبقا للحسابات الفلكية التي تستخدمها الدول العربية للتحري عن وقت ولادة الهلال ليتم الاحتفال بتلك المناسبة السعيد ومنح موظفي القطاع العام والخاص بكافة خدمات الدول أجازة رسمية ليحتفلون مع عائلاتهم.