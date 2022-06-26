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موعد عيد الأضحى المبارك 2022 و موعد بداية أجازة العيد

مصطفى رميح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2022 م / 1443 هجريا أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات , يستال الجميع عن عدد من الأسئلة عن موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات وأيضا عن عدد أيام الإجازة الرسمية في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكل هذا سنجيبة على حضراتكم من خلال هذا المقال .

موعد إجازة عيد الأضحى 1443 للبنوك في السعودية

متى وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 1443

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وفقا للحسابات الفلكية أول شهر ذي الحجة لعام 1443 هجرية فلكيًا هو يوم الخميس 30/6، والذي يتصادف أن يوافق إجازة عيد ثورة 30 يونيو 2022. حيث سيولد هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو الساعة 4 و 59 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة

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موعد اجازة عيد الاضحى 1443-2022 بالمملكة العربية السعودية للقطاع الحكومي والخاص

وبناء عليه ستكون وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 وأول أيام عيد الأضحى المبارك يكون يوم السبت 9 يوليو 2022 .

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

أعلن موقع رئاسة الجمهورية إجازة عيد الأضحى خمسة أيام  تبدأ يوم الجمعة 8 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022.

مصطفى رميح

مصطفى رميح اخصائى تحاليل طبية وكاتب ومدون على مواقع نجوم مصرية مهتم بالاخبار الرياضية والسياسية والتكنولوجيا، من مواليد السعودية 4/8/1990


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