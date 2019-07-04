موعد عيد الأضحى المبارك 2019 من البحوث الفلكية.. وبداية الإجازة رسمياً

إقترب شهر ذو القعدة من الإنتهاء، ومن المفترض أن بداية شهر ذو الحجة سيوافق يوم الثاني من شهر أغسطس لعام 2019 الجاري، وبناءاً على ذلك أشار أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية “الدكتور محمد غريب”، أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ في يوم الوقفة الذي يوافق اليوم العاشر من شهر أغسطس، ويليها أربعة أيام العيد، ثم من الأحد الموافق 11 من نفس الشهر حتى الأربعاء الذي يليه.

وإختتم الدكتور غريب كلامه بأن جميع الدول العربية الإسلامية وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية ينتظروا الإعلان عن وقفة عيد الأضحى المبارك 2019؛ لما له من إرتباط كبير بالشعائر الدينية والحج.