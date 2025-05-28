الافتاء المصرية تعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 ومدة عطلة العيد

اعلنت دار الإفتاء المصرية منذ قليل عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2025- 1446 وذلك بعد اجراء عملية استطلاع هلال شهر ذي الحجة هذا العام، ومنها سنوضح لكم موعد يوم عرفة وأول ايام العيد، كما سنوضح لكم مدة العطلة الرسمية لهذه المناسبة للقطاع العام والقطاع الخاص بالتفصيل، تابعونا.

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1446- 2025 في مصر وذلك بعد ان تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم امس الثلاثاء 27 مايو 2025 من خلال اللجان المنتشرة في الجمهورية، حيث اصدرت دار الإفتاء المصرية منذ قليل بيان رسمي يؤكد ثبوت رؤية الهلال وان اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو الاول من ذي الحجة 1446.

ومنها تأكد أن يوم عرفة لهذا العام سيكون يوم الخميس المقبل 5 يونيو 2025، كما سيكون أول ايام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

عطلة عيد الأضحى في القطاع العام والخاص

ومن جانب اخر سيتم منح العاملين في الدولة في القطاع العام والقطاع الخاص والعاملين في البنوك كذلك أطول عطلة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا العام، وهي تشمل يوم وقفة عرفات و4 ايام عيد الأضحى المبارك، والتي ستستمر لمدة 5 أيام متتالية بداية من الخميس 5 يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات، وحتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، وذلك بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء المصري.