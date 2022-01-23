موعد عودة أولى رحلات العمرة.. وأوراق حجز برنامج العمرة

بعد الإعلان عن عودة حركة السفر لصورتها الطبيعية بين مصر والسعودية والسماح بحجز رحلات العمرة للمصريين والعديد من الدول الأخرى، اتجه الكثير من الأشخاص الراغبين في أداء العمرة هذا العام بمعرفة شروط السفر وما هي الأوراق والمتطلبات المحددة من شركات الطيران السعودية والمصرية من أجل الحجز في برنامج العمرة، حيث قد أعلنت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا عن تحديد الشركات المسموح لها بتنظيم موسم العمرة المنتظر وتصديق العقود الخاصة بتلك الشركات على أن يتم الإعلان عنها بدايةً من الثلاثاء القادم الخامس والعشرين من يناير.

موعد رحلات العمرة من مصر إلى السعودية

كانت قد توقفت حركة السفر بين مصر والسعودية العام الماضي بأكمله بسبب وباء فيروس كورونا لحماية المواطنين بكلا الدولتين، وبعد توفير لقاح فيروس كورونا بدءت الحياة بالعودة بطريقة تدريجية في عدد كبير من الدول كان منها مصر والسعودية لهذا السبب تم السماح بعودة رحلات العمرة من مصر إلى السعودية وقد تقرر موعد بدء تلك الرحلات من جديد وهي بداية شهر فبراير القادم 2022.

أوراق حجز العمرة من مصر السعودية

وقد تم تحديد الأوراق التالية لتحضيرها من أجل التقديم في برنامج العمرة هذا العام لشهر رجب وهي:

صورتين شخصيتين للمتقدمين على أن تكون خلفية الصور بيضاء وأما عن النساء يجب أن تكون مرتدية الحجاب. تقديم أصل جواز السفر ويجب أن يكون في فترة صلاحيته حتى ستة أشهر من موعد السفر. وشهادة صحية من إحدى المراكز الصحية التابعة للحكومة مختومة ومقدم معها إيصال السداد.

أوراق استخراج جواز السفر

ومن أجل استخراج جواز السفر يجب توفير الأوراق القادمة: