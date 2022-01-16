موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة بالترددات.. اضبطها واستمتع

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة من أهم المسلسلات التى يترقبها الجمهور المصري والكثيرون في الوطن العربي خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أبو العروسة الجزئين الأول والثاني وارتباط الجمهور بأحداثه وجو العائلة الذي جعلهم يعيشون معه لحظة بلحظة، وبمجرد الإعلان عن موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 لا يتوقف البحث عنه، حيث يرغب الملايين في معرفة تردد القنوات الناقلة لمسلسل أبو العروسة 3 لضبطه قبل موعد العرض والحديث عما يتوقعونه من أحداث جديدة في الجزء الثالث.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3

أعلنت مجموعة قنوات دي إم سي dmc وقناة dmc دراما موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 عبر شاشتها بداية من يوم السبت 22 يناير 2022، حيث تعرضه القناة كعرض أول لأول مرة، ويترقب الجمهور موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 بشغف كبير لمعرفة كافة التفاصيل واستكمال الأحداث والقصص التى بدأها المسلسل خلال الجزئين الأول والثانى.

القنوات الناقلة مسلسل أبو العروسة 3

من المحدد أن القنوات الناقلة لمسلسل أبو العروسة 3 تعرضه بتوقيت مصر من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع. وتكون الإعادة من الأحد حتى الخميس في التوقيتات الآتية:

موعد عرض أبو العروسة 3 على قناة dmc

العرض الأول: 8 مساء.

الإعادة الأولى: 1 صباحاً.

الإعادة الثانية: 12.30 ظهراً.

موعد عرض أبو العروسة 3 على قناة dmc دراما

العرض الأول :11 مساء.

الإعادة الأولى: 8 صباحاً.

الإعادة الثانية: 4 مساءًا.

تردد القنوات الناقلة مسلسل أبو العروسة 3

تعتبر قنوات دي إم سي dmc وقناة dmc دراما من أشهر القنوات المصرية، ويمكن ضبط تردد قناة دي إم سي dmc على القمر الصناعي النايل سات من خلال الرموز الآتية:

تردد قناة دي إم سي dmc

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما – dmc drama

التردد: 11449. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. معدل الترميز:27500.

مسلسل أبو العروسة 3

في إطار عرض موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة، يجدر الإشارة إلى أن مسلسل أبو العروسة 3 يضم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، رشا أمين، تامر فرج، محمد السعدني، مريهان مجدي.