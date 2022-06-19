موعد عرض فيلم كيرة والجن و أماكن العرض – الفيلم الأضخم إنتاجيًا هذا العام

ينتظر الجميع عرض الفيلم الأقوى و الأضخم إنتاجيًا هذا العام وهو فيلم كيرة والجن الفيلم الذي يجتمع فيه اقوي نجوم الوطن العربي من أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنانه هند صبري

موعد عرض فيلم كيرة والجن

أعلنت شركة سينرجى عن موعد طرح فيلم كيرة والجن في السينما المصرية ومن المقرر عرض الفيلم اليوم الموافق 30 – 6 – 202‪2

أماكن عرض فيلم كيرة والجن

من المتوقع عرض الفيلم في هذآ الأماكن

كما من المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمه حيث يتوقع الكثير ان يصبح الفيلم الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية

أبطال فيلم كيرة والجن

يشارك في فيلم كيرة والجن العديد من الفنانين من أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنانة هند صبري والفنانة روبي والفنان أحمد مالك والفنانة عارفه عبد الرسول والفنانة هدى المفتي والعديد من الفنانين الآخرين

اسباب تجعل فيلم كيرة والجن يتصدر شباك التذاكر

يعتبر اول فيلم مصري يجمع بين الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز يعتبر الفيلم الأضخم إنتاجيًا هذا العام يشارك في الفيلم اقوي النجوم في الوطن العربي مده الفيلم ثلاث ساعات يكشف الفيلم العديد من القصص الحقيقيه لأبطال المقاومه المصرية الفيلم مستوحى من رواية 1919

قصه فيلم كيرة والجن

تدور أحداث الفيلم وقت ثوره 1919 حتى عام 1924‪ ويكشف الفيلم دور المقاومه المصرية ضد الاحتلال الانجليزي