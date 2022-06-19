موعد عرض فيلم كيرة والجن و أماكن العرض – الفيلم الأضخم إنتاجيًا هذا العام
ينتظر الجميع عرض الفيلم الأقوى و الأضخم إنتاجيًا هذا العام وهو فيلم كيرة والجن الفيلم الذي يجتمع فيه اقوي نجوم الوطن العربي من أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنانه هند صبري
موعد عرض فيلم كيرة والجن
أعلنت شركة سينرجى عن موعد طرح فيلم كيرة والجن في السينما المصرية ومن المقرر عرض الفيلم اليوم الموافق 30 – 6 – 2022
أماكن عرض فيلم كيرة والجن
من المتوقع عرض الفيلم في هذآ الأماكن
كما من المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمه حيث يتوقع الكثير ان يصبح الفيلم الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية
أبطال فيلم كيرة والجن
يشارك في فيلم كيرة والجن العديد من الفنانين من أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنانة هند صبري والفنانة روبي والفنان أحمد مالك والفنانة عارفه عبد الرسول والفنانة هدى المفتي والعديد من الفنانين الآخرين
اسباب تجعل فيلم كيرة والجن يتصدر شباك التذاكر
- يعتبر اول فيلم مصري يجمع بين الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز
- يعتبر الفيلم الأضخم إنتاجيًا هذا العام
- يشارك في الفيلم اقوي النجوم في الوطن العربي
- مده الفيلم ثلاث ساعات
- يكشف الفيلم العديد من القصص الحقيقيه لأبطال المقاومه المصرية
- الفيلم مستوحى من رواية 1919
قصه فيلم كيرة والجن
تدور أحداث الفيلم وقت ثوره 1919 حتى عام 1924 ويكشف الفيلم دور المقاومه المصرية ضد الاحتلال الانجليزي