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موعد عرض فيلم “الإسكندراني” في السينمات

أسامة محمد

كشف الفنان أحمد العوضي، موعد عرض فيلمه الجديد “الإسكندراني” أولى بطولاته المطلقة في السينما، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف.

موعد عرض فيلم "الإسكندراني" في السينمات

الفنان أحمد العوضي في لقطات من مسلسل "ضرب نار" - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأكد العوضي، أن الفيلم سيتم عرضه في السينمات المصرية ضمن موسم أفلام رأس السنة لعام 2024، وتحديدًا في الثالث من يناير المقبل.

وقد كشف العوضي، عن أحد مشاهد الفيلم التي يظهر فيها وهو يصارع أحد الأشخاص في كواليس العمل، والذي يتم تصويره حاليًا في ميلانو بإيطاليا، والذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ويضم فيلم “الإسكندراني” نخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم زينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمد رضوان، من تأليف الكاتب الراحل: أسامة أنور عكاشة، وإخراج: خالد يوسف.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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