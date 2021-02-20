موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ

بواسطة أسامة مقلد

أعلن صناع مسلسل “لؤلؤ” عن بدء التحضير لجزء ثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه وتعلق المشاهدين به بشكل كبير، وتخطي عدد مشاهداته على اليوتيوب والفيس بوك حاجز المليار مشاهدة في وقت قياسي.

مي عمر

وأكدت شركة “سينرجي” الشركة المنتجة للعمل، أن نهاية المسلسل كانت مفتوحة تمهيدًا لتقديم جزء ثاني منه، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني في نهاية العام الجاري 2021، خاصة وأن أبطال العمل يشاركون حاليًا في مسلسلات رمضان.

المسلسل الذي انتهى عرضه مؤخرًا تناول قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

“لؤلؤ” بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وأشرف زكي، ونرمين الفقي، ومحمد مهران، ونورهان, وأحلام الجريتلي، ولمياء الأمير، وأحمد عبد الله محمود.

قصة: مي عمر، وسيناريو وحوار: محمد مهران، وإخراج: محمد عبد السلام، والإشراف على الكتابة والإخراج: محمد سامي.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.

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