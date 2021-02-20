موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ

أعلن صناع مسلسل “لؤلؤ” عن بدء التحضير لجزء ثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه وتعلق المشاهدين به بشكل كبير، وتخطي عدد مشاهداته على اليوتيوب والفيس بوك حاجز المليار مشاهدة في وقت قياسي.

وأكدت شركة “سينرجي” الشركة المنتجة للعمل، أن نهاية المسلسل كانت مفتوحة تمهيدًا لتقديم جزء ثاني منه، ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني في نهاية العام الجاري 2021، خاصة وأن أبطال العمل يشاركون حاليًا في مسلسلات رمضان.

المسلسل الذي انتهى عرضه مؤخرًا تناول قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

“لؤلؤ” بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وأشرف زكي، ونرمين الفقي، ومحمد مهران، ونورهان, وأحلام الجريتلي، ولمياء الأمير، وأحمد عبد الله محمود.

قصة: مي عمر، وسيناريو وحوار: محمد مهران، وإخراج: محمد عبد السلام، والإشراف على الكتابة والإخراج: محمد سامي.