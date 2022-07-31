 عاجل: الحكومة تعلن موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي

كثير من المستحقين للإسكان الاجتماعي على مدار شهور عديدة، ينتظرون موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي للحصول على شقة مناسبة في هذا المشروع الحكومي، لذلك يسألون عن مواعيد طرح الشقق السكنية، وهو ما جاء أخيراً في تصريحات من وزارة الإسكان حول موعد الطرح والشروط وغيرها من التفاصيل التي تهم المستفيدين من مشاريع الإسكان الاجتماعي، فما هي تفاصيل هذه التصريحات؟؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل.

ما هو موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المصري، على لسان رئيسة الصندوق مي عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية عن موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي سيكون قبل نهاية عام 2022.

وذكر الصندوق في وقت سابق، أن المواطنين استفادوا من 15 إعلان سابق للإسكان الاجتماعي، والإعلان القادم هو رقم 16 الذي سيستفيد منه آلاف المواطنين ذو الدخل المتوسط الذين لا يقل دخلهم عن 6000 جنيه للأسرة الواحدة أو 4500 جنيه للأعزب.

شروط المستفيدين من الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي

من المهم للفئات التي تنتظر موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي، معرفة الشروط لحجز أماكنهم وأهليتهم للحصول على الدعم التمويلي للشقق السكنية التي تطرحها الحكومة، وهذه الشروط هي:

دخل الأسرة لا يقل عن 6000 جنيه مصري شهرياً. دخل الشخص الأعزب الراغب في الدعم التمويلي لا يقل عن 4500 جنيه مصري في الشهر. لا يجوز التصرف في الشقق السكنية المطروحة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط غير السكن فيها. لا يجوز ترك الشقق السكنية الحاصل عليها الفئات المستحقة بعد التسليم شاغرة دون سكن. يجب استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي لكي يتم الاستفادة من الشقق السكنية.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

إذا كنت ممن ينتظرون موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي حتى نهاية العام الجاري 2022، يجب عليك المتابعة الجيدة للإعلان حتى يتم تقديم الطلب في موعده دون تأخير حتى لا تفوت فرصة الحصول على الدعم التمويلي للشقق المطروحة.

وقد خصص صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم التمويلي رابط التسجيل والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ 16، حيث يتم الاستعلام عن الموعد والشروط وكافة التفاصيل التي تهم الفئات المستفيدة.

ومن هذا الرابط أيضاً يمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي المصري، عبر العديد من وسائل التواصل المختلفة لمعرفة موعد طرح الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي.