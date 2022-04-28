موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر في كل المحافظات وضوابطها

صلاة عيد الفطر المبارك من أهم السنن الواجبة فيه، فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أدائها واصطحاب الأسرة والتهنئة بقدوم العيد، ويتفاوت موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر من محافظة إلى أخرى وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة، حيث يوافق الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام عيد الفطر فلكيا، حسبما أوضح معهد البحوث الفلكية.

وستجرى صلاة عيد الفطر 2022 في مصر هذا العام وفقا لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الأوقاف، من أهمها منع الصلاة في الساحات والسماح بها داخل المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022

صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5:36 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في محافظة الجيزة الساعة 5:21 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في محافظة بورسعيد الساعة 5:30 دقيقة صباحا.

صلاة العيد فى محافظة السويس الساعة 5:31 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في محافظة الغربية الساعة 5:20 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في محافظة الأقصر الساعة 5:13 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في محافظة الدقهلية الساعة 5:17 دقيقة صباحا.

صلاة العيد في الإسكندرية 5:40 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في بورسعيد 5:30 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في السويس 5:31 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في العريش 5:25 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الطور 5:30 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في سانت كاترين 5:28 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في طابا 5:23 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في شرم الشيخ 5:27 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في دمنهور 5:38 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في طنطا 5:36 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في لمنصورة 5:34 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الزقازيق 5:35 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في بنها 5:36 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في شبين الكوم 5:37 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في كفر الشيخ 5:36 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الفيوم 5:39 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في بنى سويف 5:38 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في المنيا 5:41 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في أسيوط 5:41 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في سوهاج 5:40 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في قنا 5:36 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في أسوان 5:38 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في أبو سمبل 5:46 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في مرسى مطروح 5:50 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الغردقة 5:30 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الخارجة 5:47 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في الإسماعيلية 5:31 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في دمياط 5:32 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في السلوم 5:58 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في نويبع 5:24 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في حلايب 5:26 دقيقة صباحًا.

صلاة العيد في شلاتين 5:29 دقيقة صباحًا.

ضوابط صلاة العيد 2022

حددت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة العيد 2022 كالتالي: