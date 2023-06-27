سنستعرض اليوم موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع محافظات مصر، حيث تستعد مصر بفارغ الصبر لاستقبال عيد الأضحى المبارك في عام 2023، ويترقب المسلمون في البلاد قدوم هذه المناسبة الدينية الهامة، يعد العيد فرصة للتجمع والتلاحم، حيث يجتمع الناس في المساجد والساحات لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني والتبريكات بين بعضهم البعض.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

في ما يلي موعد صلاة العيد 2023 في جميع المحافظات المصرية:

تقام صلاة عيد الاضحى في القاهرة 6:21

تقام صلاة عيد الاضحى في الجيزة 6:22

تقام صلاة عيد الاضحى في الإسكندرية 6:24

تقام صلاة عيد الاضحى في بورسعيد 6:14

تقام صلاة عيد الاضحى في السويس 6:16

تقام صلاة عيد الاضحى في العريش 6:08

تقام صلاة عيد الاضحى في الطور 6:16

تقام صلاة عيد الاضحى في سانت كاترين 6:14

تقام صلاة عيد الاضحى في طابا 6:08

تقام صلاة عيد الاضحى في شرم الشيخ 6:14

تقام صلاة عيد الاضحى في دمنهور 6:22

تقام صلاة عيد الاضحى في طنطا 6:20

تقام صلاة عيد الاضحى في الدقهلية 6:18

تقام صلاة عيد الاضحى في الزقازيق 6:19

تقام صلاة عيد الاضحى في بنها 6:21

تقام صلاة عيد الاضحى في شبين الكوم 6:21

تقام صلاة عيد الاضحى في كفر الشيخ 6:20

تقام صلاة عيد الاضحى في الفيوم 6:25

تقام صلاة عيد الاضحى في بنى سويف 6:24

تقام صلاة عيد الاضحى في المنيا 6:28

تقام صلاة عيد الاضحى في أسيوط 6:28

تقام صلاة عيد الاضحى في سوهاج 6:28

تقام صلاة عيد الاضحى في قنا 6:24

تقام صلاة عيد الاضحى في أسوان 6:28

تقام صلاة عيد الاضحى في مرسى مطروح 6:34

تقام صلاة عيد الاضحى في الغردقة 6:18

تقام صلاة عيد الاضحى في الخارجة 6:36

تقام صلاة عيد الاضحى في الإسماعيلية 6:16

تقام صلاة عيد الاضحى في دمياط 6:16

فضل صوم يوم عرفة

صوم يوم عرفة يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة في الإسلام، يوم عرفة يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك.

فضل صوم يوم عرفة مرتبط بالأحاديث النبوية الشريفة، حيث أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلية، ويغفر الذنوب والخطايا، ومن أهم فضائل هذا الصوم أنه يُذهب السيئات ويزيد في الحسنات، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في هذا اليوم إلى سماء الدنيا ويفتخر بعباده الصائمين في عرفة.

صوم يوم عرفة يعد فرصة للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله، ويعتبر سببًا للمغفرة والرحمة، ينصح المسلمون بصيام هذا اليوم وقراءة الأذكار والأدعية والاستغفار، والابتهال إلى الله بالتوبة الصادقة والطاعة.

إن فضل صوم يوم عرفة يذكرنا بأهمية العبادة والتقرب إلى الله في هذا اليوم المبارك، ويعطي فرصة للمسلمين لتحقيق الغفران والنجاة.

ما هي صيغة التكبير في يوم العيد؟

صيغة التكبير في يوم العيد تختلف عن صيغة التكبير في أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في يوم العيد، تكون صيغة التكبير كالتالي:

“ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا “

تُكبَّر هذه الصيغة بصوت مرتفع وواضح بعد كل صلاة العيد، وتكون من الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك، يُشجَّع المسلمون على ترديد هذه التكبيرات بفرح وتفاعل للتعبير عن فرحهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى2023

أكد وزير الأوقاف أن صلاة عيد الأضحى 2023 ستُقام في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات المحددة من قِبل كل مديرية وفقًا للضوابط المعتمدة واستنادًا إلى تجربة عيد الفطر المبارك السابق، وأكد الوزير على جميع المديريات ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات مخصصة للسيدات، سواء في المساجد التي تقام فيها صلاة العيد أو في الساحات المخصصة لهذه الصلاة.