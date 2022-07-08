موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق بالساحات والمساجد الكبرى

موعد صلاة عيد الأضحى لمدينة الزقازيق، أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يستعد المسلمون غدًا لصيام يوم عرفة والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: “احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، وبعدها يبدأ الملايين حول العالم في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذبح الأضاحي.

موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق

وطبقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443، في تمام الخامسة و24 دقيقة حسب التوقيت المحلي للمدينة، وبعدها يبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي تطبيقا لقول الله عز وجل: “فصل لربك وانحر”.

صلاة العيد في الساحات لأول مرة منذ جائحة كورونا

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه تقرر لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا فتح الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيت تستعد المديريات على مستوى الجمهورية بتجهيز الساحات بالتنسيق مع المحافظة التابعة لها.

خطبة صلاة عيد الأضحى

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن سيكون هناك إمام وآخر احتياطي حال حدوث طوارئ لإلقاء خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تتناول ما تدخله الأعياد على المسلمين من فرح وسرور حيث إنها تكون مواسم خير وبركة تبتهج بها القلوب وتتلاقى فيها الوجوه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين فيقول الله في كتابه العزيز:”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون” ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: “إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النقر”، ويوم النقر هو اليوم الذي يلي يوم النحر.