موعد صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد والساحات المخصصة لأدائها

أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1443، حيث صام المسلمون يوم عرفة وينتظرون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على أن يبدأون في ذبح الأضاحي عقب أداء صلاة العيد امتثالا لقول الله عز وجل: “فصل لربك وانحر”.

موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

ووفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ستكون صلاة عيد الأضحى في بورسعيد في تمام الخامسة و19 دقيقة، ويلي بورسعيد سكان كل من الطور والإسماعيلية ودمياط الذين يؤدون صلاة العيد في تمام الخامسة و20 دقيقة.

صلاة العيد في الساحات لأول مرة منذ جائحة كورونا

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف فتح الساحات لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى أدى إلى حالة من الإغلاق، مشيرة إلى أن المديريات ستتولى فتح وتجهيز الساحات بالتنسيق مع المحافظة التابعة لها في جميع المحافظات.

خطبة صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

وأوضح محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيتم تجهيز إمامين لإمامة المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب أن موضوع خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك سيتناول ما تحدثه الأعياد والمواسم في النفوس وتأثرها على القيم المجتمعية، مشيرة إلى ما تدخله الأعياد على المسلمين من فرح وسرور حيث إنها تكون مواسم خير وبركة تبتهج بها القلوب وتتلاقى فيها الوجوه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين فيقول الله في كتابه العزيز:”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون” ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: “إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النقر”، ويوم النقر هو اليوم الذي يلي يوم النحر.

الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

وأعلن جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، عن الساحات التي تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هناك كلا من ساحة مسجد السلام بحي الشرق، والمسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب،

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد أن هناك كلا من ساحة مسجد التوحيد والرزاق بحي الزهور، والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان ومسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ومسجد الحي الإماراتي.