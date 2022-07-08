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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

آلاء السيد

هلال شهر ذو الحجة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا ثماني دقائق فجر الأربعاء الموافق 29 من يونيو 2022، والذي يسمى (بيوم الرؤية)، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية بِأن يوم الجمعة هو وقفة عرفات لسنة 1443هـ، وغداً السبت يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ الموافق 9 من يوليو 2022م، وهذا على حسب الحسابات الفلكية التي أعلنها معهد الفلك لِموعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى محافظات ومدن الجمهورية، وسوف نعرضها لكم فيما يلى:

الإسكندرية 5:28.

القاهرة 5:26.

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الجيزة 5:26.

السويس 5:21.

العريش 5:13.

بورسعيد 5:19.

سانت كاترين 5:18.

طابا 5:13.

السويس 5:21.

شرم الشيخ 5:19.

دمنهور 5:27.

الطور 5:20.

المنصورة 5:23.

طنطا 5:25.

بنها 5:25.

الزقازيق 5:24.

شبين الكوم 5:26.

الفيوم 5:29.

كفر الشيخ 5:25.

بنى سويف 5:28.

المنيا 5:32.

سوهاج 5:32.

أسيوط 5:33.

أسوان 5:32.

قنا 5:29.

مرسى مطروح 5:39.

أبو سمبل 5:41.

الغردقة 5:22.

دمياط 5:20.

الخارجة 5:40.

الإسماعيلية 5:20.

نويبع 5:15.

شلاتين 5:23.

حلايب 5:21.

آلاء السيد

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