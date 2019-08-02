موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات وعدد أيام اجازة العيد في مصر والسعودية

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1440 – 2019 وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك نعرضه لكم متابعي موقعنا الأعزاء “نجوم مصرية”، حيث أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مساء الخميس 1 من أغسطس بيانا يؤكد أن هلال شهر ذي الحجــــة قد وُلِدَ مباشرة وذلك بعد حدوث الاقتران في الساعة 5:12 فجرا.

هذا وقد استمر هلال ذي الحجة في سماء السعودية لمدة 30 دقيقة، بينما استمر الهلال في سماء القاهرة لمدة 32 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ؛الخميس 1 من أغسطس، أما في محافظات مصر فقد استمر هلال ذي الحجة في سمائها لمدد زمنية مختلفة تراوحت بين (31 و 33 دقيقة).

موعد غرة ذي الحجة 1440 ويوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى

موعد غرة ذي الحجة 1440 يبحث عنه جميع المسلمون في كل مكان من العالم، وقد ثبت فلكيا في المملكة العربية السعودية ولادة هلال شهر ذي الحجة 1440هـ الذي سيكون يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2019، وأن موعد يوم عرفة سيكون في 9 ذي الحجة الموافق السبــــت 10 من أغسطس 2019، وبالتالي فإن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام1440 هـ فلكيا سيوافق يوم الأحــــــد 11 من أغسطس 2019.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

نعرض لكل المواطنون في جميع محافظات مصر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 -2019 وتوقيتاتها في جميع المحافظات

المدينة وقت صلاة عيد الأضحى القـــاهــــــرة 5:45 الجــــــــــيزة 5:45 الإسـكندريـــة 5:48 الفيــــــــــــــــوم 5:47 الـمنيـــــــــــــــا 5:50 أســـــــــــــــيوط 5:49 ســـــــوهــــــاج 5:48 قــنـــــــــــــــــــا 5:44 أســـــــــــــــوان 5:47 أبـوسمـــــــــــبل 5:54 مرسى مطــروح 5:59 الغـــــردقـــــــــة 5:39 الخــــارجــــــــة 5:55 الاسماعيلية 5:40 دمياط 5:40 السلوم 6:06 نويبع 5:33 حلايب 5:34 شلاتين 5:37 بورسعيد 5:39 العريش 5:33 السويس 5:40 الطور 5:38 سانت كاترين 5:36 طابا 5:31 شرم الشيخ 5:36 دمنهور 5:46 طنطا 5:45 الزقازيق 5:43 المنصورة 5:43 بنها 5:44 شبين الكوم 5:45 كفر الشيخ 5:44