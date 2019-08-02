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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات وعدد أيام اجازة العيد في مصر والسعودية

كتب أميمة محمود حسينفي آخر تحديث
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات وعدد أيام اجازة العيد في مصر والسعودية
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1440 – 2019 وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك  نعرضه لكم متابعي موقعنا الأعزاء “نجوم مصرية”، حيث أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مساء الخميس 1 من أغسطس بيانا يؤكد أن هلال شهر ذي الحجــــة قد وُلِدَ مباشرة وذلك بعد حدوث الاقتران في الساعة 5:12 فجرا.

هذا وقد استمر هلال ذي الحجة في سماء السعودية لمدة 30 دقيقة، بينما استمر الهلال في سماء القاهرة لمدة 32 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ؛الخميس 1 من أغسطس، أما في محافظات مصر فقد استمر هلال ذي الحجة في سمائها لمدد زمنية مختلفة تراوحت بين (31 و 33 دقيقة).

موعد غرة ذي الحجة 1440 ويوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات
موعد وقفة عرفات

موعد غرة ذي الحجة 1440 يبحث عنه جميع المسلمون في كل مكان من العالم،  وقد ثبت فلكيا في المملكة العربية السعودية ولادة هلال شهر ذي الحجة 1440هـ الذي سيكون يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2019، وأن موعد يوم عرفة سيكون في 9 ذي الحجة الموافق السبــــت 10 من أغسطس 2019، وبالتالي فإن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام1440 هـ فلكيا سيوافق يوم الأحــــــد 11 من أغسطس 2019.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

نعرض لكل المواطنون في جميع محافظات مصر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 -2019 وتوقيتاتها في جميع المحافظات

المدينةوقت صلاة عيد الأضحى
القـــاهــــــرة5:45
الجــــــــــيزة5:45
الإسـكندريـــة5:48
الفيــــــــــــــــوم5:47
الـمنيـــــــــــــــا5:50
أســـــــــــــــيوط5:49
ســـــــوهــــــاج5:48
قــنـــــــــــــــــــا5:44
أســـــــــــــــوان5:47
أبـوسمـــــــــــبل5:54
مرسى مطــروح5:59
الغـــــردقـــــــــة5:39
الخــــارجــــــــة5:55
الاسماعيلية5:40
دمياط5:40
السلوم6:06
نويبع5:33
حلايب5:34
شلاتين5:37
بورسعيد5:39
العريش5:33
السويس5:40
الطور5:38
سانت كاترين5:36
طابا5:31
شرم الشيخ5:36
دمنهور5:46
طنطا5:45
الزقازيق5:43
المنصورة5:43
بنها5:44
شبين الكوم5:45
كفر الشيخ5:44

موعد اجازة عيد الأضحى في مصر وعدد أيام اجازة العيد

موعد عيد الأضحى في مصر
موعد عيد الأضحى في مصر

يرغب المصريون في معرفة موعد اجازة عيد الأضحى في مصر، والذي يكون في أول أيام عيد الأضحى المبارك أي في يوم الأحد 11 أغسطس وتنتهي اجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 14 من أغسطس، على أن يحتسب يومي الخميس والجمعة مع مجمل اجازة العيد ليكون بذلك عدد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك في مصر هو 9 أيام.

 موعد اجازة عيد الأضحى في السعودية

موعد عيد الاضحى في السعودية
موعد عيد الاضحى في السعودية

موعد اجازة عيد الاضحى، أعلنته بالأمس وزارة الخدمة المدنية حيث تقرر أن تبدأ اجازة العيد اعتبارا من يوم 5 من ذي الحجة وتستمر حتى 15 من ذي الحجة، وبالتالي فإن العاملون بالسعودية سيعاودون الدوام للعمل اعتبارا من يوم 16 من ذي الحجة.

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عن الكاتب

أميمة محمود حسين

كاتبة أخبار ومقالات في عدد من المواقع الإلكترونية، عملت صحفية بجريدة الإسكندرية ومسئولة قسم الصحة والمرأة بها، بالإضافة إلى عمل التحقيقات الصحفية، وديسك الأخبار، والتفريغ الصوتي، حاصلة على ليسانس آداب قسم إجتماع بجامعة الإسكندرية، من أجمل هواياتي كتابة الخواطر، والرسم .

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