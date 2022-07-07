أخبار مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

دينا سليمان
ينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك بفارغ الصبر، وذلك لإقامة الاحتفالات لاستقبال هذه المناسبة الدينية السعيدة التي لا تأتي إلا مرة واحدة كل عام وتفصلنا عن تلك المناسبة ساعات قليلة حيث تم تحري الهلال من قبل هيئة الأبحاث الفلكية.
موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

وقامت دار الإفتاء المصرية بإعلان أول أيام عيد الأضحى أنها ستكون يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو الجاري، أما عن موعد صلاة العيد فيبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الخروج لتأديتها من خلال المساجد الكبيرة والساحات الشعبية التي سمحت بها هيئة الأزهر الشريف.
موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

موعد صلاة العيد في المحافظات

تختلف موعد صلاة عيد الأضحى من محافظة إلى أخرى، وذلك وفقًا للمناطق الجغرافية حيث ستنطلق في محافظة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة وستة وعشرون دقيقة صباحًا، أما عن محافظة الدقهلية فسيفرق التوقيت ثلاث دقائق حيث ستنطلق الصلاة في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وعشرون دقيقة، أما عن محافظتي القليوبية وبني سويف فستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة، أما عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية فستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة.

موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى

سمحت هيئة الأزهر الشريف لعدد كبير من المساجد في كافة المحافظات بإقامة صلاة العيد والتي ستبدأ بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية.
موعد صلاة العيد في القاهرة 2022
دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.