موعد صلاة العيد في القاهرة 2022

وقامت دار الإفتاء المصرية بإعلان أول أيام عيد الأضحى أنها ستكون يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو الجاري، أما عن موعد صلاة العيد فيبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في الخروج لتأديتها من خلال المساجد الكبيرة والساحات الشعبية التي سمحت بها هيئة الأزهر الشريف.

موعد صلاة العيد في المحافظات

تختلف موعد صلاة عيد الأضحى من محافظة إلى أخرى، وذلك وفقًا للمناطق الجغرافية حيث ستنطلق في محافظة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة وستة وعشرون دقيقة صباحًا، أما عن محافظة الدقهلية فسيفرق التوقيت ثلاث دقائق حيث ستنطلق الصلاة في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وعشرون دقيقة، أما عن محافظتي القليوبية وبني سويف فستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة، أما عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية فستكون الصلاة في تمام الساعة الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى

سمحت هيئة الأزهر الشريف لعدد كبير من المساجد في كافة المحافظات بإقامة صلاة العيد والتي ستبدأ بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية.