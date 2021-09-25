موعد صرف معاشات نقابة المعلمين لشهر أكتوبر 2021

يتطلع العديد من المستحقين لمعاشات نقابة المعلمين إلى معرفة تاريخ الصرف لشهر أكتوبر 2021، حيث يتم دفع معاشات نقابة المعلمين رسميًا من قبل النقابة كل فترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

صرح الأستاذ محمد عبد الله نقيب المعلمين مؤخرًا أن صرف معاشات المستحقين خلال هذه الفترة أمر صعب، ومن خلال هذه السطور سنشرح لجميع المتابعين تفاصيل موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، كما أعلنت نقابة المعلمين.

مدفوعات المعاشات لنقابة المعلمين

أكد السيد محمد عبد الله، نقيب المعلمين في مصر، في الأيام الأخيرة أن النقابة تواجه مشكلة في تحديد القيمة المستحقة لمعاشات نقابة المعلمين، والتي يتم دفعها كل ثلاثة أشهر، لأن القيمة المالية لهذه المعاشات تبلغ حوالي 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة.

اليوم الذي سيتم فيه دفع معاشات نقابة المعلمين لشهر أكتوبر

وبحسب الإعلان الرسمي لنقابة المعلمين، فإن معاشات المستحقين من نقابة المعلمين لشهر أكتوبر سيتم صرفها بشكل طبيعي في موعدها، على أن يتم ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما هو متعارف عليه في كل دفعة، وأكد استمرار ارتفاع عدد المستفيدين من معاشات نقابة المعلمين.

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معاشات المعلمين لشهر أكتوبر 2021

على الرغم من نقص الموارد المقدمة لنقابة المعلمين والنمو المطرد في عدد المستفيدين من المعاشات، أكدت نقابة المعلمين أنه سيتم دفع معاشات أكتوبر في الموعد المحدد ودون تأخير للمستحقين.