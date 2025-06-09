موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والإستعلام عن معاشك

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 بما يتضمن جميع المستفيدين في محافظات مصر، مؤكدة أن المعاش يأتي بزيادة تصل إلى 25% التي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2025

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو يوافق يوم 15-6-2025، مضيفة أن الصرف يكون من مختلف منافذ الصرف الرسمية على مستوى محافظات مصر، بما يتضمن كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، مشيرة إلى أنه يمكن صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-