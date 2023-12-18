موعد صرف معاشات شهر يناير 2024.. بعد الزيادة الجديدة

وزارة التضامن الإجتماعي ستبدأ صرف معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 10 مليون مستحق، في يوم 1 يناير 2024 وسوف تستمر معاشات شهر يناير لمدة 6 أيام متتالية، وفي هذا المقال سنستعرض موعد صرف معاشات شهر يناير 2024.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

تحدث اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها بداية من أول شهر يناير المقبل، حيث قال أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1105 جنية سيرتفع إلى 1300 جنيهاً، والحد الأقصى للمعاشات 8700 سيرتفع إلى 10000 جنيهاً.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

يتوفر عدة أماكن لصرف المعاشات وهي:

ماكينة ATM الصرف الآلي، المتوافرة في المحافظات المختلفة، وأيضاً البريد المصري، ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية.

الإستعلام عن زيادة المعاشات شهر يناير 2024

يمكنك الإستعلام عن طريق موقع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، عن طريق إدخال الرقم القومي على الموقع للإستعلام.