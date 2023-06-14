موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي الدولة قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على الزيادة الجديدة

مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك يحرص المواطنين العاملين في جميع القطاعات والمؤسسات، معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

وكانت وزارة المالية المصرية، أعلنت مؤخرا عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وذلك يكون قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ستتم بذلك صرف كافة مرتبات العاملين وستكون بالزيادة الجديدة وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 18 يونيو 2023، ليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

وحددت وزارة المالية المصرية، موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وتكون بالزيادة الجديدة للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة وتكون بداية يوم الأحد 18 يونيو حتى يوم الخميس 22 يونيو، وذلك عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا بشهر أبريل الماضي وتكون بزيادة مرتبات العاملين بالدولة، بمبلغ 1000جنيه.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2023

ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، لا يقل الحد الأدنى لكافة أجور العاملين، وذلك لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة.