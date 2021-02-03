موعد صرف رواتب فبراير 2021 للعاملين بجميع القطاعات

أعلنت وزارة المالية المصرية في كتابها الدوري، عن موعد صرف رواتب فبراير 2021، لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والعام، ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن العاملين سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، يبدأ صرف الرواتب لها بداية من يوم 20 فبراير الجاري، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بكورونا المستجد.

موعد صرف رواتب فبراير 2021

أوضحت وزارة المالية مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي والعام بمصر، وذكرت الوزارة أن الرواتب سيبدأ صرفها يوم 20 فبراير الجاري، حيث سيتم صرف رواتب المجموعة الأولى يوم 20 ورواتب المجموعة الثانية يوم 21 ورواتب المجموعة الثالثة يوم 22 فبراير، على أن تستكمل الوزارة يومي 30 و31 من الأسبوع التالي، صرف الرواتب لباقي الهيئات والجهات الحكومية.

صرف رواتب المجموعة الأولى

وفقًا للكتاب الدوري الذي نشرته وزارة المالية المصرية، فإن رواتب المجموعة الأولى سيتم صرفها يوم 20 فبراير 2021، موضحة أن المجموعة الأولى تضم الهيئات التالية:

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة الصحة

وزارة التموين

وزارة الاتصالات

وزارة النقل

وزارة القوى العاملة

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وزارة الإنتاج الحربي

قطاع الأعمال العام

الجهات التابعة لشؤون مجلس النواب

الجهات التابعة للهيئات الاقتصادية والعامة

الشؤون الصحية

الهيئات التابعة للتموين والتجارة

الهيئات التابعة للتضامن الاجتماعي

وزارة القوى العاملة

الهيئات التابعة للنقل.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب.

موعد صرف رواتب المجوعة الثانية

تصرف رواتب المجموعة الثانية وفقًا لوزارة المالية يوم 21 فبراير الجاري، وتتكون المجموعة الثانية من الهيئات والجهات التالية:

وزارة التنمية المحلية وزارة التعليم العالي وزارة الكهرباء وزارة العدل وزارة التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي الجهات التابعة لدواوين عموم المحافظات الجامعات بمختلف المحافظات مديريات التنظيم والإدارة هيئات النيابة العامة والقضاء هيئة النيابة الإدارية هيئة مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة هيئة الرقابة الإدارية هيئة المحكمة الدستورية العليا الهيئة العامة للرقابة الإدارية هيئة دار الإفتاء المصرية هيئة المحكمة الدستورية العليا اللجنة العليا للانتخابات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة معهد الخدمات المالية.

موعد صرف رواتب المجموعة الثالثة

تصرف رواتب المجموعة الثالثة يوم 22 فبراير الجاري، ووفقًا لوزارة المالية فإن المجموعة الثالثة تتكون من: