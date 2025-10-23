موعد شهر رمضان 1447 هجريًا وفق الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية الحديثة عن موعد شهر رمضان 1447 هجريًا، حيث تفصلنا نحو 119 يومًا عن حلول الشهر المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للتقديرات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، فإن أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 ميلاديًا، وذلك بحسب ما ورد في الدليل الهجري الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

الحسابات الفلكية تكشف موعد رمضان 2026

بحسب الخبراء، تم تحديد موعد شهر رمضان 1447 هجريًا بناءً على دورة القمر حول الأرض، وهي الأساس الذي يُبنى عليه التقويم الهجري. وتشير الحسابات إلى أن شهر شعبان سينتهي يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لتكون غرة رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير، على أن يتم تأكيد الموعد رسميًا عقب الرؤية الشرعية للهلال من قِبل دار الإفتاء المصرية مساء التاسع والعشرين من شعبان.

إعلان دار الإفتاء المصرية حول الشهور الهجرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا نتائج استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا، موضحة أنه لم تثبت رؤية الهلال مساء الاثنين 21 أكتوبر 2025، وعليه فإن الأربعاء 22 أكتوبر كان المتمم لشهر ربيع الآخر، فيما بدأ شهر جمادى الأولى رسميًا يوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الإطار الزمني لتحديد تسلسل الشهور القمرية حتى حلول شهر رمضان 1447 هجريًا.

أهمية التقويم الهجري في تحديد المناسبات الإسلامية

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تستغرق نحو 29.5 يومًا، وتشمل الأشهر الاثني عشر:

المحرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعد هذا التقويم مرجعًا أساسيًا لتحديد المناسبات الإسلامية، وعلى رأسها موعد شهر رمضان، الذي يمثل شهر العبادة والروحانية في العالم الإسلامي.

العد التنازلي لشهر رمضان 2026

ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك 1447 هجريًا، يستعد المسلمون في مختلف الدول لاستقبال الشهر الكريم بالعبادة والتقرب إلى الله في أجواء مفعمة بالإيمان والرحمة والتكافل.

ومن المنتظر أن يتم تأكيد موعد شهر رمضان 2026 رسميًا من قبل الجهات الدينية المختصة عقب الرؤية الشرعية للهلال، طبقًا للتقاليد الإسلامية المتبعة في مصر والعالم العربي.