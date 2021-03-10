موعد شم النسيم ومعلومات عن الاحتفالات 2021

شم النسيم من المناسبات التي تهم كافة المصريين ويحتفلون بها كل عام بكثير من مظاهر الاحتفال المميزة والتي نتعرف على بعضها في هذا المقال ونتعرف على موعد قدوم شم النسيم الذي ينتظره الكثيرين من المصريين للخروج إلى الحدائق والمتنزهات الطبيعية والتمتع بالشمس والهواء الطلق مع الأكلات المميزة المعروفة في شم النسيم سوف نتعرف على موعد شم النسيم لهذا العام.

موعد شم النسيم

يأتي شم النسيم هذا العام في شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم 13 أبريل وينتهي يوم 12 مايو.

مع قدوم شم النسيم في شهر مايو وبالتحديد يوم 3 مايو 2021. ولذلك قد يمنع شهر رمضان الاحتفالات المعتادة بشم النسيم.

كما يأتي شم النسيم هذا العام وما زالت جائحة كورونا تضرب العالم ولذلك يتم وضع العديد من القيود على التجمعات والأماكن العامة.

احتفالات شم النسيم

لن يمنع شهر رمضان أو كورونا أن يقوم المصريين بالاحتفال بشم النسيم ولو ببعض المظاهر البسيطة التي منها البيض الملون.

يكون يوم شم النسيم إجازة رسمية في الكثير من القطاعات ولكن الاحتفالات هي التي يحددها الوقت مع تواجده في شهر رمضان هذا العام.

تاريخ شم النسيم

عرف شم النسيم في التاريخ المصري القديم واحتفل به المصريين في كل مكان في بر مصر لأنه يعني لديهم الحياة من جديد فكما ينبت الزرع في فصل الربيع فهو يهب الحياة.

الاحتفال لدى المصري القديم كان يبدأ مع شروق الشمس، وتقام الاحتفالات في الهواء الطلق في كل مكان، ويتم تعليق البيض الملون على الشجر.

كما يتم تجهيز الأسماك المملكة التي كان يحتفظ بها المصري القديم لهذا اليوم والاحتفال بعيد الربيع وكان يرف باسم شيمو لدى القدماء.