موعد تقديم اختبارات كلية الشرطة 2022/2023 ورابط التقديم عبر موقع وزارة الداخلية

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد تقديم اختبارات كلية الشرطة لعام 2022 التي تؤهلهم للالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وفي هذا المقال سوف نوضح رابط وخطوات التقديم في أكاديمية الشرطة والاختبارات التي يخضع لها الطلاب المتقدمين والطلاب الذين يصلح لهم التقديم في أكاديمية الشرطة.

اختبارات كلية الشرطة 2022

يرغب طلاب الثانوية العامة 2022 معرفة النتيجة الخاصة بهم للتقديم في كلية الشرطة العسكرية، وأن يستطيعوا اجتياز اختبارات القدرات الذهنية والعقلية والبدنية عقب إعلان عن قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المؤهلات العليا للضباط المتخصصين، ويبدأ التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية المصرية من خلال ملء استمارة الالتحاق وتدوين البيانات المطلوبة عن الطالب وولي أمره والمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة ومحافظة الإقامة.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023 2022

وقد قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن موعد تقديم كلية الشرطة لعام 2022/2023، وأكدت بأن التقديم في كلية الشرطة سوف يكون وفقاً للمواعيد التالية:

موعد تقديم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضي سوف يبدأ من شهر أغسطس وسوف يستمر حتى 18 أغسطس.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العادم فإن التقديم يبدأ من 4 أغسطس وسوف يستمر حتى نهاية الشهر.

أما طلاب كلية حقوق الحاصلين على مقبول فيكون موعد التقديم بداية من 15 أغسطس حتى يوم 15 سبتمبر.

رابط تقديم كلية الشرطة 2022

وقد وضحت وزارة الداخلية رابط تقديم كلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بمجموع 65% أو أكثر في العام الدراسي المقبل 2022-2023 ويمكن التقديم في كلية الشرطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية من هذا الرابط (من هنا). ثم قم باختيار تقديم طلاب الثانوية العامة في أكاديمية الشرطة. يجب تحديد نوع التقديم “أكاديمية الشرطة، ضباط متخصصين”. يلزم كتابة بيانات الطالب المتقدم بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك. قم بكتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة. ثم قم بتحميل الأوراق المطلوبة للتقديم وفقا للإعلان. الآن اضغط على كلمة حفظ استمارة التقديم. سوف يحصل الطلب المقبول على موعد لسحب ملف التقديم واجتياز اختبارات القدرات البدنية والذهنية والتي غالبا سيكون في نفس اليوم لتحديد عدد المتواجدين في الأكاديمية يوميًا.

اختبارات تقديم كلية الشرطة 2022

حيث يجب أن يقوم الطالب بعدة اختبارات في كلية الشرطة 2022، وذلك لكي يستطيع الالتحاق بالكلية، ويخضع إلى 8 اختبارات تقيس مدى موائمة الطالب مع الدراسة العسكرية في الأكاديمية وتتمثل فيما يلي:

اختبار القدرات.

اختبارات المقاس والقوام.

الكشف النفسي.

الاختبار الرياضي.

كشف السمات.

اختبار الكشف الطبي.

لجنة الاختيار “الهيئة”.

الكشف الطبي.

شروط التقديم في كلية الشرطة المصرية 2022 2023

وقد وضحت وزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: