موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات.. وهذه الفئات المستحقة

يعتبر موعد تطبيق الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، من الأمور التي تهم قطاع كبير من أصحاب المعاشات، خاصةً وأن الزيادة لم تضاف إلى معاش شهر أغسطس، حيث كان من غير الممكن صرف زيادة المعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، في شهر أغسطس، نظرً لأن تقفيل المعاشات يتم يوم 25 من كل شهر، والرئيس أعلن عن الزيادة يوم 26، وذلك بحسب تصريحات إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، والذي توقع أن يتم صرف الزيادات الاستثنائية ضمن معاشات شهر سبتمبر المقبل.

الفئات المستحقية لزيادة المعاشات

وكان الرئيس السيسي، قد وجه في 26 يوليو الماضي، بصرف زيادة استثنائية لحوالي 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا وكذا أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ولن يتم صرف الزيادة الاستثنائية لجميع مستحقي المعاشات، حيث نص القرار على أن تقتصر الزيادة على أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وبحسب زيادة المعاشات الأخيرة، التي تم تطبيقها أبريل الماضي، فمن يحصل على 1000 جنيه معاش، سيكون معاشه 1130 جنيها بعد الزيادة، ومن يحصل على 2000 جنيه سيتقاضى 2260 جنيها بعد الزيادة، وهذه هي الفئات المستهدفة من الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس.

موعد زيادة المعاشات 2022

وبحسب تصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن البدء في تطبيق الزيادة الاستثنائية للمعاشات، سيكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز المبالغ، حيث تتعاون وزارة المالية بسرعة كبيرة مع القرارات، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر سبتمبر خلال قل من 15 يومًا، حيث سيتم الصرف وفقًا لجدول الشرائح الخاصة بالمعاشات، وهي: