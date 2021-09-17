موعد بدء وانتهاء فعاليات معرض أهلا مدارس بمختلف المحافظات تزامناً مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد

تزامناً مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخراً عن إتاحة معرض تحت عنوان “أهلا مدارس”، وذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور بشأن متطلبات العام الدراسي الجديد، ومنذ ذلك الحين ازدادت عمليات البحث بشكل كبير على محرك بحث جوجل من قبل أولياء الأمور بجميع أنحاء مصر عن موعد انطلاق معارض أهلا مدارس، وما هي مدة استمرار معرض أهلا مدارس والعديد من التساؤلات الأخرى والتي سنجيب عنها في الأسطر التالية.

صرح الأستاذ أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة مؤخراً أن معرض أهلا مدارس قد انطلق يوم أمس الخميس الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وتم افتتاح فروع المعرض في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومع العلم أن معرض أهلا مدارس تم إعداده بهدف التسهيل والتيسير وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور، وذلك من خلال إتاحة الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الزي المدرسي والأدوات المكتبية المختلفة، ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقاً أن المعرض سيشارك فيه حوالي مائة وسبعون شركة وتاجر، بهدف عرض المنتجات بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بأسعار تلك الأدوات المدرسية بالأسواق الأخرى.

موعد بدء وانتهاء معرض أهلا مدارس لعام 2021:

كما ذكرنا من قبل تم افتتاح المعرض يوم أمس الخميس الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، ولكن أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المعرض سيمتد لمدة أسبوعين على أن ينتهي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن يتيح المعرض كل ما يلزم الطلاب من أدوات مكتبية وزي مدرسي بمختلف أنواعه، وكذلك الأحذية والشنط المدرسية والتي ستكون أسعارها في متناول اليد لجميع الأسر سواء كانت البسيطة أو الغنية، إضافة إلى ذلك فإن المعرض سيتيح أجهزة الحاسب الآلي بجميع الماركات والأنواع والإمكانيات التي ستساعد الطلاب في خوض العام الدراسي الجديد بدون مواجهة أي صعوبات.

انتظر الأهالي في جميع المحافظات موعد افتتاح المعرض بفارغ الصبر، خاصة بعد أن أعلنت عنه مؤخراً وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيتمكن جميع المقبلين عليه من الحصول على خصومات هائلة، وبالأخص على الأدوات المكتبية والزي المدرسي، حيث أكدت الوزارة أنه سيكون هناك تخفيضات تصل إلى 15% على أجهزة الحاسب الآلي.