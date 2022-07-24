موعد بدء التقديم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية

قام مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة “اللواء هاني أبو المكارم” بالإعلان عن أنه سيتم بدء التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الجديد، بداية من أول الشهر القادم الموافق 1 من شهر أغسطس، حتى يوم 18 من نفس الشهر وذلك للحاصلين على الثانوية للعام الماضي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بينما يبدأ لطلاب الثانوي لهذا العام من يوم 4 أغسطس وينتهي بنهاية شهر أغسطس، علاوة على ذلك يبدأ التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق، يوم 15 أغسطس ولمدة شهر لتنتهي في يوم 15 سبتمبر.

علاوة على ذلك وافق وزير الداخلية “اللواء محمود توفيق”، على قبول دفعة جديدة بداخل كلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

ويحصل طلبة كلية الشرطة على مميزات كثيرة بعد التخرج مثل الاشتراك بالنوادي التابعة لوزارة الداخلية، والرعاية الصحية بالمستشفيات التابعة للداخلية، والرعاية الاجتماعية أيضاً مثل الحج والعمرة والمصايف والرحلات.