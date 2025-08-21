موعد المولد النبوي الشريف 2025/1447 وهل يكون إجازة رسمية في مصر؟

يستعد المصريون خلال الأيام المقبلة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2025، وهي المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعب، إذ يحرص الكثيرون على إحيائها بما تحمله من نفحات روحية وذكريات عطرة ترتبط بسيرة الرسول الكريم محمد ﷺ.

ويأتي المولد النبوي هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، حيث تقرر أن يكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المدارس والوزارات والهيئات المختلفة، وذلك وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية ضمن جدول الإجازات الرسمية، ولا يقتصر الاحتفال بهذه الذكرى على كونها عطلة رسمية فحسب، بل تقام في مختلف المحافظات فعاليات دينية وثقافية، من دروس في السيرة النبوية إلى حلقات الذكر والابتهالات، فضلا عن الأجواء الشعبية التي تميز المصريين في هذه المناسبة مثل حلوى المولد وزينة الشوارع.

ماذا يمثل المولد النبوي

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في بيان سابق أن مولد النبي ﷺ يمثل “إشراقة نور ورحمة للعالمين”، مشيرة إلى أن رسالته لم تكن موجهة لعصره فقط، بل جاءت هداية للبشرية جمعاء عبر الأزمان.