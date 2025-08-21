أخبار مصر

موعد المولد النبوي الشريف 2025/1447 وهل يكون إجازة رسمية في مصر؟

سيد أحمد عمر

يستعد المصريون خلال الأيام المقبلة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2025، وهي المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعب، إذ يحرص الكثيرون على إحيائها بما تحمله من نفحات روحية وذكريات عطرة ترتبط بسيرة الرسول الكريم محمد ﷺ.

ويأتي المولد النبوي هذا العام يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، حيث تقرر أن يكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المدارس والوزارات والهيئات المختلفة، وذلك وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية ضمن جدول الإجازات الرسمية، ولا يقتصر الاحتفال بهذه الذكرى على كونها عطلة رسمية فحسب، بل تقام في مختلف المحافظات فعاليات دينية وثقافية، من دروس في السيرة النبوية إلى حلقات الذكر والابتهالات، فضلا عن الأجواء الشعبية التي تميز المصريين في هذه المناسبة مثل حلوى المولد وزينة الشوارع.

ماذا يمثل المولد النبوي

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في بيان سابق أن مولد النبي ﷺ يمثل “إشراقة نور ورحمة للعالمين”، مشيرة إلى أن رسالته لم تكن موجهة لعصره فقط، بل جاءت هداية للبشرية جمعاء عبر الأزمان.

 

عن الكاتب:
سيد أحمد عمر

سيد عمر، طالب في جامعة الأزهر الشريف كلية التربية قسم اللغة الانجليزية، أهوي الكتابة منذ الصغر وأحب تقديم المعلومة بكل شفافية ومصداقية للقارئ عبر موقع نجوم مصرية، أهوي في الكتابة عن الهواتف ومباريات كرة القدم، وهدفي الأول من الكتابة هو تقدم المعلومة لكي تفيد القارئ فحسب.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.