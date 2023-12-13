يبحث المواطنين المصريين عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد إنتهاء فترة التصويت داخل مصر يوم الثلاثاء الماضي.

الانتخابات الرئاسية المصرية يتنافس فيها أربعة مرشحين هم:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة).

والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة (رمز النخلة).

والمرشح الرئاسي فريد زهران (رمز الشمس).

المرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انطلقت داخل مصر يوم الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر 2023، واستمرت لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

كما انطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر حتى يوم 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء.

فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية

من المقرر أن تنتهي عملية فرز الأصوات وتسليم اللجان المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان الحصر العددي للأصوات، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر.

توقيت إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فمن المقرر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

جرت الانتخابات الرئاسية المصرية داخل 11 ألف لجنة فرعية بداخل 9370 مركزاً انتخابياً مابين مراكز شباب ومدارس ووحدات صحية، وذلك تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية.