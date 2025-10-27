حدث تاريخي منتظر .. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 ومواعيد العمل

تستعد وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم حفل كبير وضخم يليق بحدث منتظر مميز ينتظره الملايين من المصريين والعرب والأجانب كذلك وهو افتتاح المتحف الكبير، حيث يُنتظر الحدث من أكثر من عام بعد الافتتاح التجريبي الذي جعل من المتحف محط أنظار العالم كله، سنوضح لكم موعد افتتاح المتحف المصري الكبير المنتظر ومواعيد العمل الرسمية للمتحف، تابعونا.

أوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية أن يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025 هو موعد افتتاح المتحف المصري المنتظر من عام تقريبًا، حيث شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الجهات المعنية والمختصة على أن يكون هناك تعاون فيما بينهم للقيام بحفل أسطوري ضخم يليق بالحدث التاريخي ويتحدث عنه العالم كله، حيث يغلق المتحف أبوابه أمام الزائرين حتى يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2025 ومنها تنتهي فترة التشغيل التجريبية، حيث من المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح نخبة من أهم وأشهر الشخصيات المصرية والأجنبية.

ومن جانب أخر أعلن مجلس الوزراء في مصر أن يوم السبت الأول من نوفمبر 2025 يعد أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل الموظفين والعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمصالح والإدارات وذلك بمناسبة الاحتفال بالافتتاح المنتظر.

مواعيد العمل الرسمية للمتحف

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير ان المتحف سيفتح أبوابه للزائرين المصري والعرب والأجانب بداية من يوم 4 نوفمبر 2025، حيث يعمل المتحف طوال أيام الأسبوع وذلك كالتالي: