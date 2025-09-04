مدفوعة الاجر .. موعد اجازة المولد النبوي الشريف في القطاع العام والخاص 2025

اصدر مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية منذ أيام قليلة اعلانًا عن موعد اجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025- 1447، حيث يعتبر هذا اليوم يوم مقرب إلى قلوب المسلمين في العالم وفي في مصر تحديدًا حيث يحتفل الجميع بمولد النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم، ويمنح في تلك المناسبة الدينية كافة العاملين في الدولة والموظفين سواء في القطاع العام أو في قطاع الخاص اجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي.

أعلن مجلس الوزراء المصري ووزارة العمل عن موعد اجازة المولد النبوي الشريف والتي ستمنح لجميع الموظفين والعاملين في الدولة في القطاع العام اليوم الخميس 4 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1447، كما ستمنح للعاملين في القطاع الخاص وفقًا لما تم تحديده في قانون العمل المصري، وتعتبر تلك الاجازة هي اجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وتستمر الاجازة في القطاع العام في بعض المؤسسات والهيئات الحكومية لمدة 3 أيام متتالية وذلك لما تضمنها عطلية اسبوعية رسمية وهي يومي الجمعة والسبت، على أن يعود الموظفين للعمل صباح يوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

اجازة البنوك في مصر

وقد أعلن البنك المركزي المصري إنه سيتم أيضًا تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر ومنح جميع الموظفين والعاملين فيها اجازة رسمية مدفوعة الاجر اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بمناسب مولد النبوي الشريف 2025- 1447، على أن يعود العمل في البنوك مرة أخرى في المواعيد الرسمية وهي من صباح يوم الأحد المقبل إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا.